biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 30 Ekim 2025 23:43
 ~ Son Güncelleme: 31 Ekim 2025 13:15
ERDOĞAN-DEM PARTİ İMRALI HEYETİ GÖRÜŞMESİ

İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"

30 Ekim'e ertelenen Erdoğan-DEM Parti İmralı Heyeti görüşmesi bir saat sürdü. DEM Parti Heyeti, görüşme sonrasında "Sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde oldu[klarını]" açıkladı.

BİA Haber Merkezi

DEM Parti Heyeti, Beştepe'de Erdoğan tarafından kabul ediliyor/Fotoğraf: AA

Erdoğan'la Beştepe'de görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, yazılı açıklamada "sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde" olduklarını duyurdu.

Heyet üyeleri TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Miletvekili Mithat Sancar'ın görüşme sonrası yaptıkları yazılı açıklama DEM Parti Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

Beştepe'de saat 17:30'da başlaması beklenen görüşme Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinin uzaması nedeniyle 18:00'e ertelendi ve heyetler 18:19'da görüşmeye başladı.

Bir saat süren görüşmeye Erdoğan ve DEM Parti Heyeti dışında AKP Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez görüştü.

7 Temmuz 2025
(AEK)

Haber Yeri
Ankara
imralı heyeti 2 AKP Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Barış ve Demokratik Toplum Manifestosu Abdullah Öcalan İmralı Cezaevi
