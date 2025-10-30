İmralı heyeti: "Sürecin ilerlemesini sağlayacak adımlar konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içindeyiz"

Erdoğan'la Beştepe'de görüşen DEM Parti İmralı Heyeti, yazılı açıklamada "sürecin daha hızlı ve sağlıklı ilerlemesini sağlayacak adımların atılması konusunda karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde" olduklarını duyurdu.

Basına ve Kamuoyuna,



DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın açıklaması:https://t.co/QLsay79fUm pic.twitter.com/CqjYDwblCO — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) October 30, 2025

Heyet üyeleri TBMM Başkanvekili ve DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Miletvekili Mithat Sancar'ın görüşme sonrası yaptıkları yazılı açıklama DEM Parti Genel Merkezi'nin resmi sosyal medya hesabından yayımlandı.

Beştepe'de saat 17:30'da başlaması beklenen görüşme Erdoğan'ın Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile görüşmesinin uzaması nedeniyle 18:00'e ertelendi ve heyetler 18:19'da görüşmeye başladı.

Bir saat süren görüşmeye Erdoğan ve DEM Parti Heyeti dışında AKP Genel Başkan Vekili Efkan Âlâ ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.

İmralı Heyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan ile üçüncü kez görüştü.

