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YT: Yayın Tarihi: 13.09.2026 13:01 13 Eylül 2026 13:01
 ~  SG: Son Güncelleme: 13.09.2026 17:20 13 Eylül 2026 17:20
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü: Açıklama daha sonra yapılacak

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, Öcalan ile görüştü: Açıklama daha sonra yapılacak
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti. Heyet, görüşmenin ardından adadan döndü.

DEM Parti İmralı Heyeti: "Erdoğan'la görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi"
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13 Ağustos 2026

Heyet, en son 2 Ağustos’ta görüşme gerçekleştirmişti.

DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan’la görüşmenin ardından hızlıca Öcalan’la görüşmeliyiz
KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME BAŞLADI
DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan’la görüşmenin ardından hızlıca Öcalan’la görüşmeliyiz
13 Ağustos 2026

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
çözüm süreci barış ve demokratik toplum çağrısı Abdullah Öcalan PKK imralı heyeti
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