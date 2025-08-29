ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 10:12
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 10:17
2 dk Okuma

İmralı Heyeti Öcalan ile görüşmeye dair açıklama yaptı

Heyette yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’un katıldığı görüşmenin 3 saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada Öcalan’ın sağlıklı ve moralli olduğu ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile dün yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yayımladı.

Heyette yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’un katıldığı görüşmenin 3 saat sürdüğü belirtildi. Açıklamada Öcalan’ın sağlıklı ve moralli olduğu ifade edildi.

Öcalan’ın görüşmede, “Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geldiği aşamaları değerlendirdiği” ve yaşanan sorunun “özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangrenleştiğini” dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada Öcalan’ın, “Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun sürecin üç kilit kavramı olduğunu” vurguladığı kaydedildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Basına ve Kamuoyuna 28 Ağustos 2025 tarihinde İmralı’da Sayın Öcalan’la üç saatlik bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Öcalan son derece sağlıklı ve moralliydi. Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum sürecinin geçirdiği aşamalara ve gelinen noktaya dair kapsamlı değerlendirmeler yaptı. Yaşadığımız sorunun özel bir cerrahi müdahaleyi gerektirecek derecede kangren olduğunu, süreci bu hassasiyetle yürüterek bugüne getirdiklerini ifade etti. Amacımız, acılı bir sürecin sona erdirilmesi için elimizden geleni yapmaktı, dedi.

Demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı.

Sayın Öcalan, tercihinin her zaman demokratik cumhuriyet ile demokratik toplum temelli bir entegrasyon olduğunu; bu stratejik hamlenin anlaşılması ve sahiplenilmesinin hepimize, tüm Türkiye’ye kazandıracağını belirtti.

Bu tercihin, siyaset ve basın çevrelerinin bir kısmında basitleştirme ya da yok sayma gibi yaklaşımlarla ele alınmasının bu sürece zarar verdiği açıktır. Halklar arasındaki ebedi dostluğa ve barışa olan büyük inancını da bu vesileyle bir kez daha dile getirdi. Selam ve saygılarımızla DEM Parti İmralı Heyeti"

