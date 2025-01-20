İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşmek için Bakanlığa başvurdu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile ikinci görüşmeyi yapmak için Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Heyetin, siyasi partilerin görüş ve önerilerini içeren dosyayla İmralı’ya gideceği öğrenildi.

DEM Parti heyetinin sunacağı öneriler arasında DEM Parti ve Öcalan’ın daha önce gündeme getirdiği, CHP’nin de ifade ettiği TBMM’de Toplumsal Mutabakat Komisyonu kurulması önerisinin ele alınması bekleniyor.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

(RT)