İmralı Heyeti'nin 'barış yasası' önerisine Bahçeli’den destek: Her cümlesine imzamı atıyorum

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM KONFERANSI İmralı Heyeti üyesi Özgür Erol: Kürtleri yasal olarak tanımazsanız diğer haklarını konuşamayız

Meclis'te yapılan görüşmede, Bahçeli ve beraberindekiler, heyeti kapıda karşıladı. Basına verilen fotoğraf ve görüntünün ardından görüşme, Bahçeli'nin Meclis odasında basına kapalı şekilde devam etti.

Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapıldı. Süreçte yeni bir aşamaya geçildiğini ve yasal adımlara ihtiyaç olduğunu belirten Pervin Buldan şunları söyledi:

"Barış yasası olmalı" "Çok verimli bir görüşme geçirdik. Sürecin geldiği aşamaları ve bundan sonra yapılması gerekenler hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Çok değerli bir görüşme oldu. Sürecin geldiği aşama itibariyle yeni bir zeminde ilerlemek gerektiğini düşünüyorum. İkinci aşamada yasal ve hukuki zemine ihtiyaç var. Yasal düzenlemelere ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bir barış yasası olmalıdır. Hem komisyonun hem siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. Yasaya dahil beklentimizi ve kendilerinin katkılarını istedik. Sayın Bahçeli'nin sürece çok kıymetli katkıları oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz."

"Her cümlesine imzamı atıyorum"

Buldan'ın ardından konuşan Bahçeli, "Pervin Hanım konuyu açıklıkla ifade ettiler. Her cümlesine imzamı atıyorum" dedi.

DEVA Partisi'ne de ziyaret DEM Parti İmralı heyeti, bugün önce DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etmişti. Görüşme sonrası ortak basın toplantısında konuşan Babacan, "Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu süreçle ilgili yeterli iletişimi ve yeterli aydınlatmayı yapmıyor. Sayın Erdoğan'dan bu konuda daha çok iletişim ve toplumu aydınlatma katkısı bekliyoruz" demişti. Heyette yer alan Buldan ve Sancar da süreçte önemli aşama kaydedildiğini ve sırada yasal düzenlemeler olduğunu vurgulamıştı.

(AB)