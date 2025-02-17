İmralı Heyeti, Neçirvan Barzani ile görüştü: En büyük rolü Kürt aktörler oynayacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eş Sözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Mehmet Kamaç, Asrın Hukuk Bürosu avukatları Özgür Erol ve İbrahim Bilmez'den oluşan heyet Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Saat 10.00 sıralarında başlayan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Yaklaşık 45 dakika süren görüşmenin ardından açıklama yapıldı.

Bayındır: Barzani olumlu ve ulusal bir duruşa sahipti

Görüşmenin hemen ardından DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Bayındır, şöyle dedi: "Heyetimiz bugün Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Çok umutlu ve kardeşlik içinde bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde Neçirvan Barzani ve heyeti, çözümün gelişmesi ve Kürt sorunun çözümü için olumlu ve ulusal bir duruşa sahipti, kararlıydı. Bakurê Kürdistan (Kuzey Kürdistan) ve Türkiye’de gelişecek çözüm Kürt halkının geleceği için çok önemli. Kürt halkının çözüme ve barışa ihtiyacı var. Bütün Kürt dinamiklerinin beklentisi çözümün gelişmesidir. Bu görüşmemizde de Sayın Neçirvan Barzani çözüm ve barışın gelişmesi için büyük bir destek vereceğini açıkladı. Halkımıza duyuruyoruz, bütün Kürt kurum ve kuruluşlar, bu sürecin barış ve çözümün gelişmesi için çaba göstereceğiz. Neçirvan Barzani’nin desteği için çok mutluyuz, kendisine çok çok teşekkür ediyoruz."

Bu açıklamadan bir süre sonra heyet, Valilik Konağı'nda basın toplantısı düzenledi.

MA'nın haberine göre; basın toplantısını birçok ülkeden çok sayıda gazeteci takip etti.

Heyet adına konuşan Bayındır, ziyaretlerine ev sahipliği yapan Erbil Valisi Omed Xoşnaw’a teşekkür ederek sözlerine başladı.

Bayındır, konuşmasında şunları söyledi:

“İki gündür Kürdistan’da, Hewlêr’deyiz (Erbil). Dün Başkan Mesut Barzani ile görüşmemiz oldu. 1 saat 45 dakika kardeşlik temelinde açık yüreklilikle bir sohbet ettik. Heyetimiz Sayın Öcalan’ın selamlarını ve çözüme dair mesajlarını Başkan Mesut Barzani’ye aktardı, tartışma yürüttük. Bugün de Kürdistan Bölgesi Başkanı Sayın Neçirvan Barzani ile görüşme gerçekleştirdik. Aynı konuda hem Sayın Öcalan’ın selamlarını hem çözüm sürecinin gelişmesi için mesajları ilettik. Sayın Öcalan, Başkan Mesut Barzani’nin düşüncelerine ve Neçirvan Barzani’nin düşüncelerine büyük önem veriyor. "Bölge güçleri Kürt sorununu konuşuyor" Görüşmelerde Kürtlerin geleceğini konuştuk. Kürt halkı için çözüm ve barış nasıl gelişir, Kürt aktörlerinin bu süreçteki rolleri ve sorumlulukları nasıl olmalı üzerine konuşma imkanı bulduk. Kürt halkı ve Ortadoğu halkları, Kürt sorununun demokratik temelde, hukuki temelde Türkiye ve bütün ülkede çözümünü bekliyor. Türkiye’de Kürt sorununun demokratik çözümü, Bakurê Kürdistan (Kuzey), Başurê Kürdistan (Güney), dört parçada ve Ortadoğu’ya pozitif olarak etki edecektir. Kürt sorunu bölgesel ve ulusal bir sorun haline geldi. Dünyanın tüm güçleri, bölge güçleri Kürt sorununun çözümü için konuşuyor. "En büyük rolü oynayacak olan Kürt aktörlerdir" En büyük rolü oynayacak olan da Kürt aktörlerdir. Bu nedenle Sayın Öcalan çözümün gelişmesi için büyük inisiyatif alarak, Kürt sorununu şiddet ve çatışma zemininden siyasi ve hukuki zemine çekmeye, Kürt halkının haklarının da tanınacağı bir zemine çekmeye çalışıyor. Bu yol haritası, Ortadoğu’daki kaos ve krizi de sonlandıracaktır. Tüm bu konularda Sayın Mesut Barzani çözüm için heyetimize büyük bir destek vereceğini açıkladı. Sürece destek vereceğini söyledi. Çok mutluyuz. Halkımızla bunu paylaşabiliriz, iki gündür Hewlêr’deyiz, iki önemli görüşme gerçekleştirdik ve iki görüşme de çok iyi geçti. Bu görüşmelerin sonuçları sadece Kürt halkının geleceği için değil, Ortadoğu halklarının geleceği için önemli olacaktır. "Kürtler soruna ulusal temelde yaklaşıyor" Tüm krizlerin demokratik ve hukuk temelinde çözülmesi için de ön açıcı olacaktır. Bu süreçte halkımızın beklentisi ve umudu, özgürlük, barış ve eşitlik temelinde bir çözümdür. Kürt aktörler, Kürt halkının tüm kurum ve kuruluşları, bu meseleye ulusal bir temelde yaklaşıyor. Bu sürece desteklerini ifade ediyor. Son olarak İmralı Heyeti adına Hewlêr’de Başkan Mesut Barzani ve Başkan Neçirvan Barzani ile görüşmeden mutlu olduğumuzu halkımıza bir müjde olarak duyurmak istiyoruz.”

Mesud Barzani: Sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazırım

Barzani: Herkes sürecin başarısı için çalışmalı

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından da görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada Barzani’nin heyet ile görüşmesindeki konuşmalarına yer verildi.

Açıklamaya göre görüşmede, Barzani, “Türkiye'deki barış sürecinin başarısı için tüm destek ve yardımını” yineledi.

Barzani, “herkesin sürecin başarısı ve Kürt-Türk kardeşliği için çalışması gerektiğini, çünkü barışın Türkiye'de ve bölgede herkes için gerekli olduğunu” belirtti.

"PKK bu sürece stratejik yaklaşmalı"

Rudaw’ın haberine göre; Barzani'nin heyete "Biz en başından beri barış sürecinin ilerlemesi ve sorunların barışçıl yollarla çözülmesi için çalıştık. Tecrübelerimiz gösteriyor ki savaş ve silah hiçbir sorunu çözmez. PKK’nin bu sürece stratejik bir bakış açısıyla yaklaşması ve bu tarihi fırsatı kaçırmaması gerektiğini umut ediyorum" dediği aktarıldı.



Öte yandan Barzani, dün (16 Şubat) Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından gazetecilere açıklama yapmış ve "Kandil ve PKK sayın Öcalan’ın çağrısını ciddiyetle karşılamalıdır" demişti. Barzani, konuşmasında şunları söylemişti: “Bugün Erbil'de olan ve Sayın Başkan Barzani ile görüşen heyet (İmralı) yarın sabah benimle de görüşecek. Sayın Abdullah Öcalan'ın mesajıyla Erbil'e geldiler ve Süleymaniye'ye de gidecekler. Mesajın ne olduğunu öğrenmeyi bekliyoruz. Tahminimize göre bu, Türkiye'nin istikrarı için bir barış mesajı olacak ve daha çok PKK'ya yönelik olacak. Sayın Öcalan'dan bir barış çağrısı duymayı ve PKK'nın da bu çağrıya olumlu yanıt vermesini umuyoruz.”

Heyet yarın da Süleymaniye’ye geçerek Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB/YNK) lideri Bafıl Talabani ve Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile görüşecek.

(RT)