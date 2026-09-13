İmralı Heyeti'nden Öcalan'a ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na hareket etti.

DEM Parti İmralı Heyeti: "Erdoğan'la görüşmede sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak irade bir kez daha teyit edildi"

Heyet, en son 2 Ağustos’ta görüşme gerçekleştirmişti.

KÜLLİYE'DE GÖRÜŞME BAŞLADI DEM Parti İmralı Heyeti: Erdoğan’la görüşmenin ardından hızlıca Öcalan’la görüşmeliyiz

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