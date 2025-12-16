İmralı Heyeti'nden Davutoğlu'na ziyaret: Yasal düzenlemeler süratle yapılmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve beraberindeki heyet ile Gelecek Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Saat 10.00’da başlayan ve bir buçuk saat süren görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı. Toplantıda konuşan Mithat Sancar, DEM Parti İmralı Heyeti ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu arasında önemli bir görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.

Sancar, görüşmenin bilgilendirme ve istişare amacı taşıdığını belirterek, sürecin hassasiyetine dikkat çekti. Sancar, Davutoğlu ve heyetinin söz konusu süreçlere dair deneyimlerinin de olduğunu söyledi ve şöyle devam etti:

"Kendileri ile bu ziyarette özellikle geldiğimiz aşamanın ve bundan sonraki işleyişin ana hatlarını ve ayrıntılarını konuştuk. Artık yeni bir aşamada olduğumuzu kabul etmemiz gerekiyor. Biz de 2 Aralık’ta İmralı’da yaptığımız görüşmeyle ilgili bilgilendirmede bulunduk. Daha önce yaptığımız siyasi parti ziyaretleriyle ilgili de bilgi aktardık. Görüşmelerimiz de devam edecek. Bugün Sayın Özgür Özel ile bir görüşme yapacaktık fakat Gülşah Hanım’ın vefatı dolayısıyla ertelendi. Bütün camiaya baş sağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Görüşmeyi daha sonra yeni bir tarihte gerçekleştireceğiz."

"Siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı"

Yeni aşamanın ihtiyaçları ve hassasiyetlerinin arttığını belirten Sancar, sürecin merkezinde hukuki zeminin yer aldığını belirterek şunları söyledi:

"Yasal düzenlemeleri barış hukuku başlığı altında ifade etmeyi uygun görüyoruz. Barış yasaları, barış yasası ve bir bütün olarak barış hukuku, şimdi gündemimizde olan konudur. Bu gündemle ilgili hem heyetin görüşlerini dinledik hem de kendi çalışmalarımızı anlattık. Siyasi mutabakat, bu süreçlerde sağlıklı yürümenin en önemli şartlarından biridir. Ancak siyasi mutabakatın aynı zamanda toplumsal mutabakata da dayanması ve toplumsal mutabakatı büyütmesi gerekiyor. O kadar büyük dönüşüm vadeden bir süreçte hem Kürt barışı, hem Türkiye’nin tümünün barışı, hem Ortadoğu barışı hem de küresel dengelere etki açısından büyük potansiyel taşıyan bu süreçte siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşı hayati önemdedir. Bunu sağlamanın yolu da istişarelerdir, kamuoyunu bilgilendirmektir. Mümkün olan en geniş şekilde şeffaf yürümektir."

"İmralı ziyareti olacak"

Açıklama da söz alan Pervin Buldan ise çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek şunları söyledi:

"Sayın Davutoğlu’nun geçmiş dönem tecrübelerinden yararlanmak elbette ki önemli. Biz geldiğimiz aşamayı kendisiyle paylaştık. Bundan sonraki ikinci aşamada katkılarını ve desteklerini istedik. İkinci aşama derken elbette ki hukuksal bir zeminden bahsediyoruz. Daha önce ifade ettiğimiz barış zemininden ve barış yasalarından bahsediyoruz. O yüzden verecekleri her türlü katkının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ziyaretlerimiz sürecek. Ziyaretlerin sonunda Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir görüşme gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Daha sonra bir ada ziyaretimiz olacak. Ayda bir gerçekleşen İmralı Adası ziyaretinde artık gelinen aşamanın nerede olduğunu kendisi ile paylaşacağız. Bundan sonraki süreç içerisinde diyalogumuz, istişaremiz ve birlikte tartışma ve eleştiri alma yöntemlerimizi dikkatle ele almaya çalışacağız."

"Ortadoğu açısından zaruri"

Türkiye, Ortadoğu ve dünyadaki dengeler için son derece önemli bir sürecin içinden geçtiklerini ifade eden Davutoğlu ise Federe Kürdistan Bölgesi ziyaretini anlattı:

"Bu kritik aşamada hepimize düşen görevler var. Üçayaklı bir süreci çok dikkatli, özenle ve iyi planlanmış bir süreç yönetimiyle yürütmemiz gerekiyor. Birincisi Türkiye içinde gelinen aşama. Meclisimiz de oluşan komisyon görevini büyük ölçüde ifa etti. Şimdi Sayın Meclis Başkanı’na ve ilgili komisyondaki bütün yetkililere düşen görev, partilerin raporunu en kısa sürede ve bütün partilerin görüşlerini muhtevi bir şekilde hazırlayıp kamuoyunun bilgisine sunmaktır. Bu son derece önemlidir. Sonra da yasal süreçle ilgili, hukuki zeminle ilgili ne yapılması gerekiyorsa en kısa sürede yapılması zorunludur. Çünkü sürecin doğası gereği bazı dikkatler gözetildi ama yavaş işlediği kanaatindeyim. Sürecin en kısa sürede tamamlanması ve olabilecek provokasyonların önüne geçebilmek açısından da Ortadoğu dengeleri açısından da bir zaruridir."

Kuzey Irak'ta silahsızlanma

Siyasal ve toplumsal mutabakatın ihmal edilmeden sağlanmasının önemli olduğuna işaret eden Davutoğlu devamla şunları söyledi:

"İkinci önemli ayak tabii Kuzey Irak'ta silahsızlanma ayağı. Bu daha çok devlet kurumlarının yürüteceği bir süreçtir. Ama o süreç ne kadar hızlı işlerse Türkiye'de hukuki zemin de o kadar hızlı işler. Üçüncü ve bence en kritik ayak Suriye ayağıdır. Suriye'deki gelişmeler çok kaygı vericidir. Son dönemde birkaç gün önce DEAŞ'ın Amerikan askerlerine yönelik saldırısı bir alarm niteliğidir. Ortadoğu'da tekrar DEAŞ benzeri terör örgütlerinin boy göstermeye ve belki de bunların başka bazı istihbarat unsurlarınca desteklenme ihtimaline karşı bizim bu süreci süratle tamamlamamız, özellikle İsrail kaynaklı provokasyonlara çok dikkat etmemiz lazım.

"Yasal düzenlemeler süratle yapılmalı"

"Onun için de Suriye konusunda da 10 Mart mutabakatı çerçevesinde Suriye’nin toprak bütünlüğünü teminat altına alan, ama oradaki Kürt kardeşlerimizin demokratik haklarını da gözeten bir formülü mutlaka hayata geçirmesi lazım. Türkiye’nin de bu konuda izleyici, gözlemci değil; fiilen katkıda bulunucu bir rol üstlenmesi gerekir. Müdahaleden kastım askerî müdahale değil, katkıda bulunucu, tarafları bir araya getirecek bir katkıdır. Suriye’de iç barış sağlanmadan Türkiye’deki barışın bu sürecinin kırılganlığı devam edebilir. Dolayısıyla Türkiye içindeki yasal düzenlemeler süratle yapılmalıdır.

"Bu bir siyasal müzakere süreci"

Gazetecilerin, MHP’nin eşit yurttaşlık ve anadil karşıtlığının komisyona sert biçimde yansımasına ilişkin sorusu üzerine yeniden söz alan Sancar, bu konudaki tartışmaların parti kurullarında yürütüldüğünü ve partisinin yakında açıklama yapacağını söyledi. DEM Parti'nin rapora işaret eden Sancar, "Bizim raporumuz ortada. Bu, bir siyasal müzakere süreci olarak da anlaşılmalı. Farklı yaklaşımların olması doğal karşılanmalı ama ortak noktaları bulmak için hangi yöntemlerin etkili olacağı da karşılıklı müzakere ile bulabileceğimize ve bu süreci başarıyla yürüteceğimize inanıyoruz" dedi.

"Anadil konusunda tavrımız net"

Ahmet Davutoğlu ise parti programlarında bu konuyla ilgili tutumlarının belirtildiğini ve bu tutumu savunduklarını ifade etti:

"Anadiller insani olarak onların şahsiyetlerinin ve onurunun bir parçasıdır. Bizim inancımıza göre bütün diller mukaddestir. Saygı duyulması gerekir. Bu konuda açık bir tavrımız var. Anadilin öğrenilmesi ve öğretilmesi konusunda bizim tutumumuz insan hakları çerçevesindedir. Resmi dilimiz Türkçedir ve bunun tartışması söz konusu değildir; ancak anadilin eğitimde kullanılmasını bir insan hakları meselesi olarak görüyoruz. İki asırdır beraber olmuş bir toplumun birbirine saygısının bir parçası olarak görüyoruz."

"AK Parti'nin izahta bulunması lazım"

Davutoğlu, AKP’nin komisyon raporunu hala teslim etmemesi ve ek süre talep etmesine dair gazetecilerin sorduğu soruyu da yanıtladı:

"Süreç yönetiminde en büyük sorumluluk iktidara aittir. Çünkü nihayet biz kanaatlerimizi söyleriz, uyarılarımızı yaparız ama bizim elimizde bunları uygulayacak güç yok. Bunu yapacak olan iktidardır. Sayın Bahçeli zaten sürece hız katmaya çalışıyor. Nihayet yasal düzenleme yapılacaksa; Adalet Bakanı AK Parti'den, Meclisteki çoğunluk AK Parti'de, Meclis başkanı AK Parti'den. Baktığınızda süreci hızlandırması gereken AK Parti. Ama maalesef bir yıldır gördüğüm ve kaygı duyduğum husus; süreci Sayın Bahçeli'nin hızlandırma çabası ve diğer şeylerin buna intibak etme çabası.

"Biz muhalefette olmamıza rağmen hep daha hızlı hareket edilmesi, birilerinin provokasyonlarını önüne geçmek için, bir an önce sürecin tamamlanması için hem çağrıda bulunuyoruz, hem katkıda bulunuyoruz. Ama doğrusu AK Parti'nin bütün bu süreçlerde en son adımı atan taraf olması toplumsal kaygıları gidermek açısından da doğru değil. AK Parti'nin süreci yönetmesi, AK Parti'nin topluma izahta bulunması lazım. Şeffaflık da AK Parti'ye ait. Eğer gecikiyorsa rapor, çıkıp şeffaf bir şekilde şu sebep gecikiyor demesi lazım."

(AB)