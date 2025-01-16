İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nde yer alan Pervin Buldan, 28 Aralık’ta PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin JIN TV’ye konuştu.

Telefonla yayına katılan Buldan, “görüşmelerin bir süreç olarak adlandırmanın doğru olmayacağını” söyledi ve ekledi:

“Hâlâ bir arayışın olduğunu ifade etmek istiyorum. Sayın Öcalan ‘bu mesele eğer çözülecekse Meclis ortamında çözülmesi ve çıkartılacak yasalarla desteklenmesi gerektiğini' ama bunun öncesinde parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerin genel başkanların bu meseleye nasıl yaklaştıklarına ve görüşlerinin ve eleştirilerinin çok kıymetli olacağını ifade etti. Dolayısıyla biz o görüşmenin hemen ertesinde birkaç gün sonrasında bu görüşmeleri yaptık hemen hemen tamamladık sayılır.”

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“İktidar hâlâ bu meselede yalpalıyor”

İktidarın yalpaladığını ifade eden Buldan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Öcalan ile yaptığımız görüşmede bu meselenin demokratik yöntemlerle çözülmesi bir barış bir kardeşlik bir demokratikleşme sürecinin başlatılması için en azından kendisinin kararlı olduğunu ifade etmekte fayda var. Ancak sizin de söylediğiniz gibi iktidar tarafında bir kararlılık olsa bile dil konusu, üslup meselesi, sürece yaklaşım konusunda hâlâ bazı sıkıntıların olduğunu ben de söyleyebilirim. Birçok konuda iktidarın hâlâ bu meselede yalpaladığını ifade etmekte fayda var.

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“Nelerin olabileceğini hiçbirimiz bilmiyoruz”

Sayın Öcalan’ın konuya yaklaşımını kendileri de biliyor. Bu konudaki kararlılığını ve tutumunun net olduğunu hem bizim yapmış olduğumuz açıklamada hem de kendileri ile yaptığımız görüşmelerde ifade ediyoruz. Temkinli olmak her iki taraf için de geçerli. Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor. Bu Sayın Öcalan için de geçerli, iktidar için de geçerli. Çünkü ikinci ve üçüncü görüşmelerden sonra nelerin olabileceğini hiçbirimiz bilmiyoruz.

Öcalan’ın dediği

“Kadınlara özel bir çağrısı olacak”

“Bir çağrı yapılacağı ifade ediliyor, Sayın Öcalan kendisi de söyledi. Bu çağrının yankılarını, nasıl karşılık bulacağını, bütün bu süreci hepimiz yakından takip edeceğiz. Ancak ben kadınların sesi olan bir televizyondan konuşuyorum; en azından şunu ifade etmek isterim. Sayın Öcalan’ın ikinci görüşmede kadınlara özel bir çağrısı olacak. Çünkü ben ilk görüşmede hem kadın hareketimizin hem de gençlik yapısının Sayın Öcalan’a özel selamlarını ilettiğim zaman, ikinci görüşmede hem gençlere hem kadınlara özel çağrı yapacağını kendisi ifade etti.”

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(RT)