İmralı Heyeti ile DEM Parti Eş Genel Başkanları bir araya geldi

PKK lideri Abdullah Öcalan ile dün bir görüşme gerçekleştiren Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri, partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya geldi.

Heyette yer alan DEM Parti Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Urfa Milletvekili Mithat Sancar, partinin genel merkezinde eş genel başkanlarla bir araya geldi. Toplantı basına kapalı bir şekilde başladı.

Heyet, görüşmenin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek için Külliye’ye geçecek. Erdoğan ile yapılacak görüşmeye, AKP Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.

(AB)