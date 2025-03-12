İmralı Heyeti Erdoğan'la görüşmek için randevu istedi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'İmralı Heyeti talep ederse, randevu veririm" sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

Bakırhan, “bugün ya da yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan randevu isteyeceklerini” söyledi.

Ve ardından DEM Parti tarafından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için randevu talebinde bulunuldu.

PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısının ardından siyasi partilerle görüşmelerini sürdüren DEM Parti Eş Genel Başkanları TİP ve Saadet Partisi'ni ziyaret etti.

Saadet Partisi ziyaretinin ardından soruları yanıtlayan Bakırhan, şöyle dedi:

“Heyetimiz sayın Erdoğan’la görüşmeli, neden görüşmesin, yürütmenin başı olarak. Biz buradayken heyetimiz başvuru hazırlıklarını yapacak. Başvuru, bugün ya da yarın sabah yapılacak. Görüşme önemlidir. Daha önceden olması gerekiyordu. Türkiye'nin en önemli sorununu konuşuyoruz. Bu sorun konuşulurken sayın cumhurbaşkanı da dahil olmalı. En kısa zamanda heyetimiz başvurusunu yapıp, görüşecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü AKP grup toplantısı sonrasında gazetecilerin İmralı Heyeti'ne randevu verip vermeyeceği sorusuna, "Benden de randevu istendiği takdirde veririm" cevabını vermişti.

Erdoğan: İmralı Heyeti randevu isterse veririm

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Fotoğraf: Kayhan Özer- AA/arşiv

Son görüşme 2012'de gerçekleşmişti

Erdoğan ile Kürt siyaseti temsilcileri arasındaki son görüşme 2012 yılında gerçekleşmişti.

22 Haziran 2012'de Suriye hava sahasında Türkiye'ye ait askerin uçağın düşürülmesinin ardından dönemin Başbakanı Erdoğan, 24 Haziran 2012'de resmi konutunda Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerle görüşme gerçekleştirmişti.

Bu görüşme kapsamında BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, Erdoğan ile görüşmüştü.

Görüşmede, Suriye'ye askeri müdahale dile getirilmişti. BDP, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada askeri operasyona karşı olduğunu açıklamıştı.

(RT/ED)