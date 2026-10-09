İmralı Heyeti Devlet Bahçeli ile görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü

"Yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu"

DEM Parti tarafından yapılan görüşmede şunlara yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü

Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

İmralı Heyeti ile AKP görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün (8 Ekim'de) AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.

(FY)