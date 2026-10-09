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YT: Yayın Tarihi: 09.10.2026 15:49 9 Ekim 2026 15:49
 ~  SG: Son Güncelleme: 09.10.2026 16:19 9 Ekim 2026 16:19
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti Devlet Bahçeli ile görüştü

İmralı Heyeti bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. Heyet dün de AKP ile görüşmüştü.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı Heyeti Devlet Bahçeli ile görüştü
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DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, bugün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüştü.

DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü
DEM Parti İmralı Heyeti, Yılmaz ve Kurtulmuş ile görüştü
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"Yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu"

DEM Parti tarafından yapılan görüşmede şunlara yer verildi:

"DEM Parti İmralı Heyeti Üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve TBMM Başkanvekili Celal Adan ile Meclis'te görüşme gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
MHP Genel Başkanı Bahçeli, İmralı Heyeti ile görüştü
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Görüşmede, Barış ve Demokratik Toplum Sürecindeki son gelişmeler ve bundan sonra yapılacaklar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu."

İmralı Heyeti ile AKP görüştü

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, dün (8 Ekim'de) AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanvekili Efkan Ala ile görüştü.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti Pervin Buldan Devlet Bahçeli Faik Özgür Erol Mithat Sancar
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