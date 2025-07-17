İmralı Heyeti, CHP lideri Özel'le görüştü: Barış bütün toplumu kapsamalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Erol’un Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ile yaptığı görüşme sona erdi.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

CHP Genel Merkezi’nde görüşme sonrasında açıklama yapıldı. Pervin Buldan, sürecin bulunduğu aşama ve Meclis’te kurulması beklenen komisyon ve pek çok konuya ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Özgür Özel, görüşmenin sona ermesi sonrasında heyeti kapıya kadar eşlik etti.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

"Komisyonun detaylarını konuştuk"

Özgür Özel’in sürece dair durduğu yerin önemli olduğunu belirten Pervin Buldan, şöyle konuştu:

"Barış sürecinin ilerleyebilmesi için ortak bir mutabakatın sağlanması konularını detaylıca değerlendirdik. Komisyon öncesi yapılacak olan bu buluşmanın da önemli olduğunu birlikte detaylı bir şekilde değerlendirdik. Çünkü her partinin komisyona dair farklı önerileri, beklentileri var. Bu komisyonda tartışılması gereken ve sonuca ulaşılması gereken farklı beklentiler olduğu için komisyon meselesini daha detaylı değerlendirdik ve tartıştık.

Fotoğraf: CHP Fotoğraf Servisi

Özel'in katkıları önemli

Açıkçası Sayın Özgür Özel’in barış melesine başından beri sunmuş olduğu önemli katkılar var. Bu katkıların önemli olduğunu ifade ettik. Sayın Özel’in aynı derecede bu barış sürecine bundan sonraki süreçte hem destek vereceği hem de bu konudaki çalışmalara kıymetli bir şekilde destek sunacağını öğrenmiş olduk. Sayın Özel’e teşekkür ediyoruz. Şunu ifade etmek isterim; yarın yapılacak komisyon toplantısı önemli bir toplantı. Buradan çıkacak sonuçları hep birlikte bekliyoruz, sonuçlarını da göreceğiz."

"Bütün toplumu kapsamalı"

Meclis’in sürece ilişkin devreye girmesinin çok önemli olduğunu belirten Özgür Özel de şunları söyledi:

"Çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru sağlamlaştırarak yürütme konusunda Meclis çok hayati bir rol oynayacaktır. Bunu baştan söylüyoruz. Bunun dışında elbette başka alanlarda yaşanan sorunlar da var. Sürecin toplumsallaşabilmesi ve barışın bütün toplumu kapsayacak bir şekilde yaygınlaşması önemlidir. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması gerekiyor. Bunun için de hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalar çok önemlidir.

DEM Parti'nin komisyon üyeleri belli oldu

Toplumsallaşmanın da en önemli araçları hukuksal güvenceler ve demokratik mekanizmalardır. Elbette her siyasi partinin her toplumsal aktörlerinin bu süreçten beklentileri ve bu sürece bakışlarında farklılıklar olabilir. Ama bu kadar sorunda 50 yılda birikmiş acılarla devam eden sorunda bir çözüme ulaşmak için de olağanüstü bir gayret sarf etme gibi bir yükümlülüğümüz var. Bu yükümlülüğü yerine getirmek de diyalogla bütün aktörlerin ve toplumsal güçlerin diyalogu ile mümkündür."

Komisyon için kritik gün yarın

Mithat Sancar ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yarın siyasi partilerle gerçekleştireceği buluşmaya işaret ederek "Sürecin toplumsallaşması için Meclis kritik bir noktada" değerlendirmesinde bulundu. Sancar, şöyle devam etti:

"Sürecin geldiği aşama ile ilgili bütün konuları karşılıklı konuşma imkanı bulduk elbette bu sürecin şimdiki aşamasında Meclis’in devreye girecek olması çok kritik. Çünkü barış yolunda ilerlemek ve bu süreci çözüme doğru yürütme konusunda Meclis çok hayati bir konumda. Barışın yerleşebilmesi için toplumsallaşması önemli bunun için demokratik yapılar çok önemli. Yarın Numan Kurtulmuş Meclis Grup Başkan Vekillerini çağırdı. Oradaki toplantıdan çıkacak sonuçlara göre komisyonun gidişatı belli olacak ve biz de adalet ve toplumsal barışın üzerinde yoğun çaba sarf ediyoruz. Bu yolda da inşallah hep birlikte başarılı olacağız."

Heyet, ziyaretler kapsamında dün (16 Temmuz) Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya gelmişti.

(AB)