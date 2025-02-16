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Yayın Tarihi: 16 Şubat 2025 11:17
 ~ Son Güncelleme: 16 Şubat 2025 12:29
2 dk Okuma

İmralı Heyeti, Barzani’nin sürece ilişkin görüşlerini aldı

Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğraf, lüks bir salonda gerçekleşen resmi bir toplantıyı gösteriyor. Oda, altın işlemeli mobilyalar, büyük kitaplıklar, süslü perdeler ve halılarla dikkat çekiyor. Ortada Irak ve Kürdistan Bölgesel Yönetimi bayrakları yer alıyor. İki grup karşılıklı olarak dizilmiş koltuklarda oturuyor. Sol tarafta resmi kıyafetli bir heyet bulunuyor; çoğunluğu koyu renk takım elbise giymiş erkeklerden ve bir kadından oluşuyor. Sağ tarafta ise Kürt geleneksel kıyafetleri giyen bazı kişiler ile resmi kıyafetli birkaç kişi var. Merkezde, geleneksel kıyafetler giymiş ve pembe-beyaz puşi (Kürt şapkası) takan bir adam oturuyor; muhtemelen önemli bir siyasi figür.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

*Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer alıyor.

Görüşme, Selahaddin ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde yapıldı.

Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapacağı temasların, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
süreç kürt meselesi Türk Sorunu Pervin Buldan dem parti barzani
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