İmralı Heyeti, Barzani’nin sürece ilişkin görüşlerini aldı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler kapsamında bugün Erbil'de KDP Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

*Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer alıyor.

Görüşme, Selahaddin ilçesinde bulunan Barzani’nin ofisinde yapıldı.

Görüşmede İmralı Heyeti esas olarak Sayın Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Heyet yarın Neçirvan Barzani ile görüşecek ardından Süleymani’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

Süreçte neler yaşandı?

DEM Parti'nin İmralı Heyeti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan süreçte, ilk görüşmesini 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. Heyette Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan yer aldı.

İlk görüşmenin ardından heyet, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ün de katılımıyla çeşitli siyasi parti liderlerini ziyaret ederek onların çözüm sürecine ilişkin görüş ve önerilerini dinledi.

Heyet, son olarak 22 Ocak’ta İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan ile bir görüşme daha yaptı. Bu görüşmelerin ardından, Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapacağı ve bu açıklamanın Şubat sonu ya da Mart başında gerçekleşebileceği konuşuluyor.

Heyetin Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile yapacağı temasların, sürecin nasıl şekilleneceği konusunda kritik bir önem taşıdığı değerlendiriliyor.

(EMK)