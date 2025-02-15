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Yayın Tarihi: 15 Şubat 2025 17:27
 ~ Son Güncelleme: 15 Şubat 2025 17:29
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İmralı heyeti Barzani ve Talabani ile görüşecek

İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşen ve sürece dair görüşmeleri sürdüren heyet Federe Kürdistan bölgesine gitti. Heyetin yarın KDP Başkanı Mesud Barzanî ile Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı heyeti Barzani ve Talabani ile görüşecek

DEM Parti heyetinin PKK lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretler sürdürüyor. Süreç hakkında bilgilendirme yapmayı hedefleyen heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, milletvekilleri Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Mehmet Kamaç yer aldı.

Heyetin yarın KDP Başkanı Mesud Barzanî ile Federe Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.

Heyetin Barzani ile yapılacak görüşmenin ardından Süleymaniye’ye geçerek KYB Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve KYB yetkilileri ile görüşecek.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
barzani talabani dem parti imralı heyeti
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