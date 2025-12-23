ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 23.12.2025 12:48 23 Aralık 2025 12:48
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 17:30 23 Aralık 2025 17:30
Okuma Okuma:  3 dakika

İmralı heyeti, Bakan Tunç'la görüştü: "Amacımız barışı hukukla güvence altına almak"

Atılacak yasal adımların önemine dikkat çeken Mithat Sancar, "Bu süreci adalet ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti. Adalet Bakanlığı'nda saat 10.30'da başlayan görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti Milletvekilleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan kısa bir açıklama yaptı. Atılacak yasal adımların önemine dikkat çeken Mithat Sancar, "Bu süreci adalet ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" dedi.

"Hukuksal zemini konuştuk"

Sancar, şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı ve bürokratlarıyla kapsamlı bir görüşme yaptık. Gündemdeki adalet ve hukuk sorunlarını ele aldık. Tabii ki yürümekte olan süreçle ilgili hukuksal düzenlemeler konusunda da fikir alışverişinde bulunduk. Hem onların hazırlıklarıyla ilgili bilgiler aldık hem de önerilerimizi sunduk. Biliyorsunuz barış ancak adalet zemininde ve hukuksal güvencelerle kalıcı hale gelebilir. Bu açıdan Adalet Bakanlığı'na da önemli bir rol ve görev düştüğünü yine Sayın Bakan ve ekibi de söylüyorlar bunun farkındalar. Pek çok konuda çalışmalar devam ediyor. Şu an Meclis'te görüşülmekte olan 11. Yargı Paketi dahil hukuksal zeminin barış için güçlü hale getirilmesi konusunu ele aldık.

"Bakanlıkta yoğun bir çalışma var"

"İnfazda eşitlik, adalet de görüşmemizin bir konusuydu. Süreçle ilgili düzenlemelerin çeşitli boyutlarda ele alınması da yine bu görüşmede söz konusu oldu. Biz Adalet Bakanlığı'nda yoğun bir çalışma olduğunu gördük. Verilen bilgilerden de Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı hazırlıklar yaptığını öğrendik. Hedefimiz, amacımız barışı hukukla güvence altına almak ve adalet zemininde kalıcı hale getirmek. Bu konuda çalışmalar ve temaslar devam edecek. Bu süreci barışa, adalete ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır."

"Yasal hazırlıkları görüştük"

Yılmaz Tunç ile infazı yakılan hasta mahpusların durumunu ve PKK'nin silahsızlanma sürecinde çıkarılacak yasaları görüştüklerini belirten Pervin Buldan ise şöyle konuştu:

"Sayın Adalet Bakanı'yla yaklaşık 1,5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Birçok konu konuşuldu. Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak olan yasada nasıl bir hazırlık yapıldığına dair görüşmemiz oldu. Bunun dışında cezaevinde yaşanan hak ihlalleri başta olmak üzere, yaşlı ve hasta tutuklular, infazı yakılan tutuklular da gündem haline geldi. Çok sayıda yaşlı ve hasta tutuklu var cezaevlerinde. Gözlem kurullarında yaşanan sorunlardan kaynaklı tahliyeler gerçekleşmiyor. Bununla ilgili görüşlerimizi de Sayın Bakan'a yaptık. Bunun dışında Covid, infaz eşitliği meselesinde bizlere gelen çok sayıda talep var. Bununla ilgili de düzenleme olursa iyi olur diye görüşümüzü belirttik. Adalet Bakanı'nın yapıcı yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde. Biz takip edeceğiz, istişare ve diyalog halinde olacağız."

Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüşmenin ardından konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Tunç, görüşmede sürece dair kapsamlı değerlendirmeler yaptıklarını, sürecin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüdüğünü ve devletin kurumlarının da büyük bir koordinasyon içinde çalışmada yer aldığını ifade etti.

Tunç, "Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk. Gençlerimizin, çocuklarımızın, milletimizin daha huzurlu ve güvenli bir geleceğe kavuşması hepimizin ortak arzusudur" ifadelerini kullandı.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Yılmaz Tunç Pervin Buldan dem parti Adalet Bakanlığı Mithat Sancar çözüm komisyonu barış ve demokratik toplum süreci
