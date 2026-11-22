Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Özgür Faik Erol'dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti'nin, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gittiği bildirildi.

Görüşmenin içeriği açıklanmadı.

Heyet, en son 13 Eylül’de İmralı’da görüşme gerçekleştirmişti.

(HA)