İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek

İmralı Heyeti yarın PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti, heyetteki Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat) İmralı’ya gideceğini duyurdu.

16 Şubat'ta ayrıca barış sürecini yürütmek üzere TBMM'de kurulan komisyon da ortak rapor taslağı ve nihai raporun oluşturulması gündemiyle toplanacak.

Komisyon nihai rapor için toplanacak

Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçen hafta (11 Şubat) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Söz konusu toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

Görüşme üzerine bir açıklama yapan DEM Parti, "bölgede yaşanan gelişmelerin sürece etkileri üzerine istişarede bulunduklarını, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini" kaydetmişti.

Görüşmede, yürütülen süreçle ilgili "somut ve güven verici" adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğunun konuşulduğu aktarılmıştı.

Ayrıca toplantıda "toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğunun” da gündeme getirildiği belirtilmişti.

(HA)