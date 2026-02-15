ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 15.02.2026 18:08 15 Şubat 2026 18:08
 ~  SG: Son Güncelleme: 16.02.2026 09:37 16 Şubat 2026 09:37
Okuma Okuma:  1 dakika

İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek

Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, 16 Şubat'ta İmralı Adası'na gidecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmralı Heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşecek

İmralı Heyeti yarın PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na gidecek.

DEM Parti, heyetteki Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol'un Öcalan ile görüşmek üzere yarın (16 Şubat) İmralı’ya gideceğini duyurdu.

16 Şubat'ta ayrıca barış sürecini yürütmek üzere TBMM'de kurulan komisyon da ortak rapor taslağı ve nihai raporun oluşturulması gündemiyle toplanacak.

Komisyon nihai rapor için toplanacak
Komisyon nihai rapor için toplanacak
15 Şubat 2026

Pervin Buldan ve Mithat Sancar geçen hafta (11 Şubat) AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmüştü. Söz konusu toplantıda AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da yer almıştı.

Görüşme üzerine bir açıklama yapan DEM Parti, "bölgede yaşanan gelişmelerin sürece etkileri üzerine istişarede bulunduklarını, sürecin kararlılıkla sürdürüleceğine dair ortak iradenin bir kez daha teyit edildiğini" kaydetmişti.

Görüşmede, yürütülen süreçle ilgili "somut ve güven verici" adımların atılması için TBMM'nin, ilgili bakanlıkların ve kamu kurumlarının çalışmalarını yoğunlaştırmalarına ihtiyaç duyulduğunun konuşulduğu aktarılmıştı.

Ayrıca toplantıda "toplumun tüm kesimlerini kapsayacak ve Türkiye'nin demokratik geleceğine dayanak oluşturacak, yasal çerçevenin gecikmeden ve en geniş uzlaşıyla çıkmasının önemli olduğunun” da gündeme getirildiği belirtilmişti.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
imralı heyeti Abdullah Öcalan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git