İmralı Heyeti, 18 Nisan’da Adalet Bakanlığı ile görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti’nin Adalet Bakanlığı ile yapacağı görüşmenin tarihi netleşti. Heyet, 18 Nisan Perşembe günü saat 14.00’te Bakanlık yetkilileriyle bir araya gelecek.

İmralı Heyeti’nde yer alan isimler kimler?

Not: DEM Parti, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe’de yapılan görüşmenin ardından Adalet Bakanlığı ile de temas kurulacağını duyurmuştu. Parti kaynakları, bu sürecin kamuoyuyla şeffaf biçimde paylaşılacağını belirtmişti.

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Adalet Bakanlığı ile yapılacak görüşmede, DEM Parti'nin İmralı Heyeti'nde yer alan Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın yanı sıra, Meclis Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli de hazır bulunacak.

Görüşmede cezaevi koşulları ve İmralı tecridine ilişkin taleplerin yanı sıra, demokratik siyasetin önündeki engellerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

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(EMK)