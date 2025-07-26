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Yayın Tarihi: 26 Temmuz 2025 10:25
 ~ Son Güncelleme: 26 Temmuz 2025 11:27
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İmralı'dan ilk tahliye Veysi Aktaş oldu

On yıldır İmralı Cezaevinde kalan Veysi Aktaş İmralı'dan tahliye olan ilk mahpus oldu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
İmralı'dan ilk tahliye Veysi Aktaş oldu
Veysi Aktaş (Fotoğrafta sağda ön sırada)

İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Veysi Aktaş, 31 yıl 3 ay sonra tahliye edildi. Cezaevinde 30 yılını dolduran Aktaş, 28 Nisan 2024 tarihinde yasal olarak 30 yıllık cezasının infazını tamamladı. Ancak Aktaş’ın tahliyesi İdare ve Gözlem Kurulu kararıyla bir yıl ertelendi.

MA'dan Diren Yurtsever'in haberine göre Bir yılın ardından Aktaş’ın tahliyesi 3 ay daha ertelendi. Tahliyesi bir yıl 3 ay ertelenen Aktaş, 25 Temmuz’da bulunduğu İmralı Cezaevi’nden tahliye edildi.

2015’te İmralı'ya sevk edildi

Veysi Aktaş, 2013-2015 tarihleri arasında “çözüm süreci” diye adlandırılan süreçte, 2015 yılında “Sekreterya” görevi için Mehmet Sait Yıldırım, Ömer Hayri Konar, Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran ile birlikte İmralı’ya sevk edildi. O dönem bulunduğu Kırıkkale Cezaevi’nden İmralı’ya sevk edilen Aktaş, 2015 yılından beri İmralı’da bulundu.

(Mİ)

Haber Yeri
İstanbul
PKK imralı Veysi Aktaş
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