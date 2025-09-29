iMedD Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi

Medya Eğitimi & Gelişim Merkezi (iMEdD) ile Avrupa Araştırmacı Gazetecilik Fonu’nun (IJ4EU) Atina’da gerçekleştirdiği 2025 Uluslararası Gazetecilik Forumu sona erdi.

25-27 Eylül arasında üç gün süreyle gerçekleştirilen etkinliklere dünyanın ve Avrupa’nın dört bir yanından akademisyenler, gazeteciler ve basın meslek örgütleri katılırken, gazeteciliğin ve medyanın güncel sorunları tartışıldı.

Katılımcıların geçtiğimiz yıldan bugüne yaptıkları araştırma deneyimlerini paylaştığı oturumların yer aldığı konferansta IJ4EU’nun yıllık olarak düzenlediği etki ödülleri de sahiplerini buldu.

IJ4EU Etki Ödülleri de sahiplerini buldu

Sınır ötesi araştırmacı gazeteciliği desteklemek amacıyla kurulan IJ4EU, kazanan her araştırma başına 5 bin euro para ödülünü şu projelere verdi:

Avrupalı ilaç tekellerinin fiyatlandırma ve patent kurallarını suistimal ederek yarattığı eşitsizliği gözler önüne seren Deadly Prices (Ölümcül Fiyatlar) projesi. Gazze ve Batı Şeria’da gazetecilere yönelik saldırıları belgeleyen, Forbidden Stories liderliğindeki 13 haber merkezinden 50 muhabirin oluşturduğu The Gaza Project (Gazze Projesi). AB fonlarının, araçlarının ve istihbaratının göçmenleri nasıl çöl alanlarına sınır dışı ettiğini anlatan Desert Dumps (Çöl Çöplükleri).

Jüri ayrıca Al Jazeera English ve Fundación porCausa muhabirlerinin hazırladığı, “AB destekli bir kolluk gücü Senegal'deki demokrasi protestolarının bastırmasına nasıl yardımcı oldu?” adlı makaleye de onur ödülü verdi.

Jüriye The Guardian’dan Gill Phillips başkanlık ederken diğer üyeler arasında Financial Times’tan Paul Caruana Galizia, Küresel Medya Gelişimi Forumu’ndan Mira Milosevic, ERSTE Vakfı’ndan Maribel Königer ve FlokiNET’in kurucusu Kolja Weber yer aldı.

Gazze’deki gazeteciler ile dayanışma vurgusu

Ödül alan takımların ve konferans sürecinde konuşmacı olarak yer alan katılımcıların Gazze’de katledilen gazeteciler için yaptığı hatırlatmalar dikkat çekti. Ödül sahibi olan The Gaza Project (Gazze Projesi) ekibinin yaptığı konuşma ayakta alkışlandı.

Ekip, yaptıkları araştırma için İsrail ordusundan askerler ile haftalar geçirdiklerini aktarırken sahadaki gazetecilerin bizzat İsrail ordusundaki keskin nişancılar tarafından vurulduğuna şahit olduklarını paylaştı.

Yapılan konuşmada, Gazze’deki yüzlerce gazetecinin hâlâ risk altında faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığını belirtirken; onlarla dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.