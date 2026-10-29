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YT: Yayın Tarihi: 29.10.2026 13:13 29 Ekim 2026 13:13
 ~  SG: Son Güncelleme: 29.10.2026 13:23 29 Ekim 2026 13:23
Okuma Okuma:  2 dakika

İmbat Madencilik’ten işçilere: Kasada para yok, varlıklarımız ipotek altında

Maaş ve prim alacakları için Ankara’ya yürüyüş başlatan İmbat Madencilik işçilere gönderdiği mesajda Konya Şeker’den 1 milyar 475 milyon lira alacağını tahsil edemediğini duyurdu, “Maaşları düzenli ödeyebilecek başka bir mali kaynağımız kalmamıştır” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmbat Madencilik’ten işçilere: Kasada para yok, varlıklarımız ipotek altında
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Manisa’nın Soma ilçesinde maaş ve prim ödemelerindeki gecikmeler nedeniyle Ankara’ya yürüyen İmbat Madencilik işçilerine şirket yönetiminden açıklama geldi.

Eynez bölgesinde yer altı kömür üretimi yapan ve yaklaşık 4 bin 200 işçi çalıştıran şirket, çalışanlarına gönderdiği mesajda mali kriz yaşadığını bildirdi.

ANKA’dan Olcay Aydilek’in haberine göre şirket, yaşanan mali krizin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ile yürütülen kömür tedarik düzeninin bozulmasından ve Soma B Termik Santrali’ni kontrol eden Konya Şeker’e (TORKU) satılan kömürün bedelinin tahsil edilememesinden kaynaklandığını söyledi.

Şirket mesajda “İmbat Madencilik tarihinin en ağır mali ve idari sürecinden geçmektedir” dedi.

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“Maaşları düzenli ödeyebilecek başka kaynağımız kalmadı”

Konya Şeker’den 1 milyar 475 milyon lira alacağının bulunduğunu ve bu tutarın ödenmediğini de hatırlatan şirket yönetimi çalışanlara gönderdiği mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 1 milyar 475 milyon TL alacağımız ödenmemiştir. Açıkça ifade ediyoruz, şirketimizin kasasında saklanan, çalışanlarımızdan esirgenen bir para yoktur. Varlıklarımız ipotek altındadır. Maaşları düzenli ödeyebilecek başka bir mali kaynağımız kalmamıştır. Bu gerçekler bütün belgeleriyle devletimizin ilgili makamlarına sunulmuştur. Şirketimizin imkanları olduğu halde çalışanlarına ödeme yapmadığı yönündeki söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır.

Üretimden elde edilen gelir, öncelikle çalışanlarımızın ücretlerine ve iş güvenliğinin zorunlu ihtiyaçlarına ayrılmaktadır."

"Devletin devreye girmesini bekliyoruz"

Şirket ayrıca, 1 milyar 475 milyon liralık alacağın tahsili için kamu makamlarının devreye girmesini beklediğini de kaydetti.

“Yönetim olarak görevimiz yalnızca bugünkü krizi aşmak değildir. Önceliğimiz; çalışanlarımızın haklarını korumak, iş güvenliğinden asla taviz vermemek ve İmbat Madencilik’i çalışanlarının geleceğini esas alan, güçlü, kalıcı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmaktır” dedi.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
imbat madencilik
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