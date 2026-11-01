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YT: Yayın Tarihi: 01.11.2026 16:25 1 Kasım 2026 16:25
 ~  SG: Son Güncelleme: 01.11.2026 16:33 1 Kasım 2026 16:33
Okuma Okuma:  2 dakika

İmbat işçileri kazanda taş kaynattı: "Çocuklarımıza ne yedireceğiz?"

Madenciler, iki aydır alamadıkları ücretlerinin ödenmesi ve yeniden işlerinin başına dönebilmeleri için eylemlerini sürdürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmbat işçileri kazanda taş kaynattı: "Çocuklarımıza ne yedireceğiz?"
*Görsel, ANKA'nın videosundan alınmıştır.
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Manisa’nın Soma ilçesinde İmbat Madencilik işçilerinin, alacaklarının ödenmesi talebiyle başlattığı eylem altıncı gününde devam ediyor.

TÜRK-İŞ’e bağlı Türkiye Maden İşçileri Sendikası (Maden-İş) Ege Bölge Şubesi öncülüğünde eylem yapan madenciler, ücretlerinin ödenmesini ve yeniden işlerinin başına dönmeyi istiyor.

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ANKA Haber Ajansı’nın aktardığına göre, işçiler bugün, daha önce jandarmanın yürüyüşlerini engellediği güzergâhın dışındaki başka bir kapıdan ilerlemeye çalıştı. Jandarma, Kırkağaç mevkisinde işçilerin önünü bu kez araçla kapattı. Madenciler bunun üzerine bulundukları noktada bekleyişlerini sürdürdü.

“Çocuklarımıza ne yedireceğiz?”

İşçiler, ücretlerini alamadıkları için yaşadıkları ekonomik güçlüğe dikkati çekmek amacıyla eylem alanında kurdukları kazanda taş kaynattı.

“Taş mı yiyeceğiz, çocuklarımıza ne yedireceğiz?” diye soran madenciler, ücretlerini alamamalarının ailelerinin yaşamını da doğrudan etkilediğini anlattı.

İşçiler, ev kiralarını ödeyemediklerini, market alışverişlerini karşılamakta zorlandıklarını ve banka borçlarının arttığını söyledi.

Çocuklarının okul ihtiyaçlarını ve proje ödevlerini karşılamakta dahi zorlandıklarını belirten madenciler, ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiklerini ifade etti.

“Utancımızdan eve gidemiyoruz”

Eylemde konuşan bir işçi, altı gündür alanda olduklarını söyledi. Ücretlerini alamadıkları için evlerine gitmeye utandıklarını anlatan işçi, paralarının ödenmesini ve yeniden çalışmaya dönmek istediklerini belirtti.

Altı ay önce evlendiğini söyleyen başka bir işçi ise iki aydır ücret alamadığını ve düğün borçlarını henüz ödeyemediğini anlattı. Borçlanarak ve faiz yükü altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştıklarını söyleyen işçi, sorunun çözülmesi için kamu yetkililerine çağrı yaptı.

Ali isimli bir madenci de eylemin ilk gününden beri alanda olduklarını söyledi ve kendilerine destek verenlere teşekkür etti. Pazar gününü aileleriyle geçirmek yerine eylem alanında geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Ali, ücretlerinin ödenmesini istedi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
imbat madencilik soma Manisa maden işçileri
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