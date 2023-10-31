İmara aykırı inşaat yapan müteahhide “torpilli” diyen gazeteciye tazminat cezası

Şarköy’ün Sesi gazetesi sahibi Yakup Önal, 2012’de yapımına başlanan İstiklal Mahallesi Kovalık mevkiindeki inşaatlarla Aralık 2021 ve Ocak 2022’de iki haber yaptı.

Önal Aralık 2021’deki haberi “Torpilli müteahhidin binalarının olduğu sokaklar sıcak asfalt, Atatürk’ün annesinin adını taşıyan cadde toz toprak” ve Ocak 2022’deki haberi “Torpilli müteahhidin kaçak katına güz mü yumuluyor?” diye verdi.

Haberlerde müteahhit Çetin Ergül’ün ve şirketinin ismini geçirmedi. Ancak “torpilli” olduğunu ve inşaatların imar planına aykırı olduğunu ileri sürdü.

Bunun üzerine Ergül, Önal’ın ‘kişilik haklarına saldırdığını’ iddia ederek 75 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Ergül dava dilekçesinde, 2012’de başladığı inşaatları 2017’de tamamladığını, 2018’de de hepsini sattığı söyledi. Muhitte yapılan yol çalışmasının kendisiyle alakası olmadığını aktardı. Kaçak yapı iddiası ile açık hedef olarak gösterdiğini belirtti. “Evlerin inşaat ruhsatları ve gerekli izinleri mevcut olup herhangi bir kaçak yapılaşma söz konusu değildir” dedi.

Encümen ceza kesti

Dava 29 Mart 2023’te Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye başladı. Önal mahkemeye inşaatın imar planına aykırı yapıldığına ilişkin encümen kararını sundu.

8 Nisan 2022 tarihli kararda belediye encümeni inşaatların “tadilat yapı ruhsatı” taşıdığını ve “taşınmazın, projeye aykırı yapıldığı” belirtti.

Encümen, “Bina kotlarının hatalı uygulandığını, bina dışında proje dışı zemin betonlarının ve bina giriş merdivenlerinin yapıldığını, binaya ait bacaların projesine aykırı yapıldığını, bodrum kat dış cephe perdelerinde pencere yırtıklarının yapıldığını, çatı katında çatı alanından oda ve teraslara kullanım alanı oluşturulduğunu, wc alanının çatı içine büyütüldüğünü, çatı örtüsünün sehven parapet duvar üzerine oturtulduğunu ve bu şekilde ruhsatlandırıldığını” söyleyip müteahhide para ceza kesti. Ayrıca projeye aykırılığın bir ay içinde giderilmesini istedi.

Önal mahkemeye, Şarköy Belediyesinin haberden sonra inşaatı mühürlediği bilgisini de verdi.

Coşkun: Belediye meclisinde konuşuldu

20 Eylül 2023’teki ikinci duruşmada tanıkları dinledi. Önceki dönem meclis üyesi ve imar komisyonu üyesi Mert Coşkun, inşaatın belediye meclisinin gündemine de geldiğini, yazılı olarak ele alınmadıysa da sözlü olarak konuşulduğunu söyledi.

“Bu konuşmada haberin esasına ilişkin bir araştırma yapılması, imara aykırı bir durum var mı diye araştırma yapılması için İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne durumun bildirilmesi yönünde ortak bir fikir birliğine varıldı” dedi.

Sadunoğlu: Önal, haberi yaparken titiz davrandı

Duruşmada ayrıca Önal’ın haberde görüşüne yerdiği AKP Şarköy İlçe Başkanı Engin Sadunoğlu dinlendi.

Sadunoğlu ifadesinde “Yakup Önal beni arayıp, imar mevzuatı düzenlemelerinin içeriğini sordu. Ben de kendisini konu hakkında bilgilendirdim” dedi.

Sadunoğlu devamında “Önal’la mevzuatta yer alan çatı tanımını paylaştım. Bu tanımlamaya göre çatı eğiminin saçak ucundan alınması gerektiğini, çatının parapet üzerine oturtulamayacağını ve saçak ucuna parapet yapılamayacağını aktardım. Önal, bana inşaatın görsellerini gönderdi. İnceleyip inşaatın çatısının imara uygun olmadığını söyledim. Ancak belediyenin bu haliyle imar izni verip vermediğini bilemeyeceğimi, verdi ise hatalı bir işlem olduğunu, imar mevzuatına aykırı hareket edildiğimi belirttim. Haberde ‘torpilli müteahhit’ diye başlık attığını bilmiyordum” dedi.

Sadunoğlu, Önal’la arasında müteahhidin kayrıldığı, imara aykırı inşaatlar için ruhsat aldığı gibi bir konuşma geçmediğini de belirterek “Önal haber yapmadan önce imar mevzuatına aykırılık hususunda titiz bir araştırma yapıp bana teknik detayları sordu. Gerçek haber yapma konusunda oldukça titiz davrandı” diye konuştu.

Ergül suçu belediyeye attı

Çetin Ergül’ün avukatı ise mahkemeye verdiği dilekçede “Müvekkil belediyeden gerekli izinleri alarak, onaylanmış projelere uygun olarak yapıları inşa etmiştir. Bu sebep ile müvekkilin kaçak inşaat yaptığı şeklindeki ithamı gerçek dışıdır. Eğer yapılarda imar mevzuatına aykırılık varsa bu müvekkilin suçu değildir. Müvekkili yanlış yönlendiren belediye personelinin suçudur” dedi.

‘Torpilli müteahhit’ ifadesinin “Müvekkili küçültecek, manevi şahsiyetine tecavüz edecek şekilde” kullanıldığını savundu.

“Amaç haber yapmaktan ziyade müvekkile bir lakap takmak, müvekkili hedef göstermektir” diyerek tazminat talebini yeniledi.

Belediyeye makam aracı hibe etti

Karar duruşması öncesi Şarköy Haber’e demeç veren müteahhit Ergül, Yakup Önal’dan “Kimin sesi olduğu belli olmayan gazete” diye bahsetti. Ergül “Ben her kuruma elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Daha önceki Şarköy Belediye Başkanı döneminde belediyeye makam aracı hibe ettim” itirafında bulundu.

Tazminat kararı çıktı

26 Ekim’de kararını açıklayan mahkeme davayı kısmen kabul ederek Önal’ı 20 bin TL tazminata mahkum etti. Ayrıca tutara 18 Mayıs 2022’den geçerli olmak üzere yasal faiziyle Ergün’e ödenmesine karar verdi.

Önal: Yazmasaydım ceza almazdı

Davayla ilgili konuşan Önal kararı eleştirerek, “Bölgede oturan vatandaşların şikayeti üzerine gidip gördüm. Vatandaşlarla konuştum, kayıt aldım. Sitenin yanından geçen ana yol mıcırlıydı. Müteahhidin inşaatının olduğu yol ise sıcak asfalttı. Bunları yazdım. Haberde müteahhidin adı yok, şirketin adı yok, sitenin adı yok. Kaldı ki haber, belediye meclisinde de gündeme geldi. Sonrasında belediye imara aykırılık tespit edip para cezası da kesti. ‘Ruhsatı sehven vermişiz’ dedi. Mahkemeye encümen ceza tutanaklarını sundum. Tanık getirdim. Ama haberde isim dahi vermeden ceza aldım. Şimdi gerekçeli kararı bekliyorum. İstinaf’a götüreceğim. Biz yazmasaydık, o inşaatlar kaçak statüsü görmeyecekti, ceza kesilmeyecekti” diye konuştu.

(HA)