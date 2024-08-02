ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
Kim
Yayın Tarihi: 2 Ağustos 2024 10:52
 ~ Son Güncelleme: 2 Ağustos 2024 11:28
1 dk Okuma

Imane Khelif kimdir?

Kadın boksör, kariyeri boyunca daha önce pek çok şampiyonada yarışsa da Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'ndaki galibiyetinin ardından trans kadın olduğu iddiasıyla hedef gösterildi ve bazı çevrelerce olimpiyatlardan diskalifiye edilmesi talep edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Imane Khelif kimdir?
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cezayirli sporcu, amatör boksör.

Kadın sporcu, boks kariyerine genç yaşta başladı ve Cezayir'de kadın boksunun gelişimine katkıda bulundu, genç sporculara ilham kaynağı oldu. 

Kariyeri, sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda kadın sporcuların toplumsal alanda güçlenmesi ve kendilerini kanıtlamaları için önemli bir örnek teşkil ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almak kariyerinde önemli bir dönüm noktası. 2021 Afrika Boks Şampiyonu.

Futbolla spora başlayan Imane Khelif, Mart 2024’te UNICEF’e verdiği demeçte, futbolun kızlara uygun görünmediğini ve erkeklerin ona iyi davranmadığını söyledi.

Khelif’i boksa başlatan, futbol oynarken erkeklerin yumruklarından kendini korumak istemesiydi.

Ancak boksa başlamak onun için futboldan bile daha büyük bir engel teşkil ediyordu. Bu, her hafta 10 kilometre uzaklıktaki bir sonraki köye eğitimi için seyahat etmesi anlamına geliyordu ve bu da otobüs ücreti için para demekti. Babası, Sahra çölünde kaynakçı olarak çalışmasının yanı sıra kızların boks yapmasını onaylamadığı için Khelif'e yardım etmiyor ya da edemiyordu. Sporcu, ulaşımı için para sağlamak amacıyla hurda metal satıyordu ve annesi de kuskus satıyordu.

1999, Cezayir doğumlu. (TY)

Imane Khelif 2024 paris olimpiyatları transfobi ayrımcılık
ilgili haberler
SahNe Projesi’nden uyarı: Paris 2024 Olimpiyatları’nda transfobi ve ırkçılığın kesişimi
2 Ağustos 2024
/haber/sahne-projesinden-uyari-paris-2024-olimpiyatlarinda-transfobi-ve-irkciligin-kesisimi-298166
bu haberin uzantıları
Türkiye Boks Federasyonundan boksör Imane Khelif'le ilgili ayrımcı başvuru
2 Ağustos 2024
/haber/turkiye-boks-federasyonundan-boksor-imane-khelif-le-ilgili-ayrimci-basvuru-298132
ilgili haberler
SahNe Projesi’nden uyarı: Paris 2024 Olimpiyatları’nda transfobi ve ırkçılığın kesişimi
2 Ağustos 2024
/haber/sahne-projesinden-uyari-paris-2024-olimpiyatlarinda-transfobi-ve-irkciligin-kesisimi-298166
Sayfa Başına Git