Imane Khelif kimdir?

Cezayirli sporcu, amatör boksör.

Kadın sporcu, boks kariyerine genç yaşta başladı ve Cezayir'de kadın boksunun gelişimine katkıda bulundu, genç sporculara ilham kaynağı oldu.

Kariyeri, sadece sportif başarılarla değil, aynı zamanda kadın sporcuların toplumsal alanda güçlenmesi ve kendilerini kanıtlamaları için önemli bir örnek teşkil ediyor.

2020 Tokyo Olimpiyatları’nda yer almak kariyerinde önemli bir dönüm noktası. 2021 Afrika Boks Şampiyonu.

Futbolla spora başlayan Imane Khelif, Mart 2024’te UNICEF’e verdiği demeçte, futbolun kızlara uygun görünmediğini ve erkeklerin ona iyi davranmadığını söyledi.

Khelif’i boksa başlatan, futbol oynarken erkeklerin yumruklarından kendini korumak istemesiydi.

Ancak boksa başlamak onun için futboldan bile daha büyük bir engel teşkil ediyordu. Bu, her hafta 10 kilometre uzaklıktaki bir sonraki köye eğitimi için seyahat etmesi anlamına geliyordu ve bu da otobüs ücreti için para demekti. Babası, Sahra çölünde kaynakçı olarak çalışmasının yanı sıra kızların boks yapmasını onaylamadığı için Khelif'e yardım etmiyor ya da edemiyordu. Sporcu, ulaşımı için para sağlamak amacıyla hurda metal satıyordu ve annesi de kuskus satıyordu.

1999, Cezayir doğumlu. (TY)