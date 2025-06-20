"İmamoğlu’nun tutukluluğu korkunç bir yanlış, Öcalan’ın hâlâ hapiste olması son derece mantıksız"

İngiltere İşçi Partisi’nin eski lideri ve ihracından sonra bağımsız olarak Islington North milletvekili seçilen Jeremy Corbyn bianet’e konuştu.

Türkiye ve Orta Doğu gündemlerine dair görüşlerini paylaşan Corbyn yeni barış sürecinden Abdullah Öcalan’ın tutumuna, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğundan İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırımdan Türkiye’nin oynadığı role kadar birçok konuya değindi:

“Diyalog süreci ilerletilmeli”

PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısı üzerine 12. kongresini toplayan PKK, kendini resmen feshetti. Ancak barış süreci kapsamında devlet hâlâ somut adım atmadı. Ne düşünüyorsunuz?

Bence Türkiye'deki son birkaç ayda yaşanan PKK’nin silah bırakması ve örgütün feshedilmesi gibi gelişmeler oldukça çarpıcı. Bu nedenle Abdullah Öcalan'ın hâlâ cezaevinde tutulması son derece mantıksız görünüyor ve ben her zaman çağrısını yaptığım gibi Kürt halkının Türk devletiyle diyalog sürecini ilerletmesi adına Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılmasını destekliyorum.

Ayrıca şunu da söylemek istiyorum: Londra'da Islington North Milletvekili olarak büyüyen Kürt toplumuyla ülkedeki birçok halka ev sahipliği yapan seçim bölgelerinden birini temsil etmekten son derece gurur duyuyorum. Göçmenler ve mülteciler artan saldırılarına maruz kaldıkça, birinci, ikinci ve üçüncü nesil göçmenlerintoplumumuza yaptıkları muazzam katkıyı savunmak ve kutlamak her zamankinden daha önemli hâl alıyor.

Kürtlerin kendi kaderini tayin hakkını, demokratik taleplerinive özgürlüklerini uzun süredir destekliyorum. Parlamentoda var olduğum müddetçe sesimi Irak, İran, Suriye, Türkiye ve ötesindeki Kürtlerin kendi geleceklerine karar verme haklarını savunmak için kullanmaya devam edeceğim.

“Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğu korkunç bir yanlış”

18 Mart 2025’te ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayının üniversite diplomasının iptal edilmesi ve gözaltına alınmasının ardından Türkiye'de büyük protestolar yaşandı. CHP'li belediyelere yönelik kayyum politikaları da devam ediyor. Ne düşünüyorsunuz?

Ekrem İmamoğlu elbette çok saygın bir isim. 3 defa İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve kendi partisi tarafından cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildi. Türkiye halkının başkanlarının kim olacağına karar verme hakkının elinden alınması korkunç bir yanlış.

“Filonun durdurulması, kırmaya çalıştığı kuşatma kadar yasadışı”

Türk aktivistlerin de içinde bulunduğu Madleen gemisi İsrail tarafından alıkonuldu ve hak savunucuları gözaltına alındı. Tüm tepkilere rağmen Türkiye'den yola çıkan VELA isimli askeri ham malzeme gemisi İsrail'e ulaştı. Ne düşünüyorsunuz?

Madleen tek bir amaçla Gazze'ye doğru yola çıktı: İsrail tarafından açlıktan öldürülen Filistinlilerin hayatlarını kurtarmak.

Madleen’in durdurulması, kırmaya çalıştığı kuşatma kadar yasadışıdır. Madleen sadece insani yardım taşımıyordu. Dayanışma, umut ve ortak insanlığımızı taşıyordu. Gemideki cesur insanlar, tüm silah satışlarının durdurulması, yaptırımlar ve Filistin'in işgalinin sona erdirilmesi için mücadeleye devam etmemiz için bize ilham verdi.

Daha geçen hafta, açlıkla sınanan Filistinliler “yardım dağıtım alanlarına” giderek katledildi. Bir çuval un bulabilecekleri umuduyla gittiler fakat vurularak öldürüldüler. Aşırı derecede insanlık dışı bir durum. Tam bir silah ambargosu, yaygın yaptırımlar ve adil-kalıcı bir barışa giden tek yol olan Filistin'in özgürleştirilmesi için mücadeleye devam etmeliyiz.

“Tüm sorunların nedeni eşitsiz ekonomik sistem”

Son olarak şunu sormak istiyorum. Dünyanın her yerinde sorunlar katlanıyor. Savaşlar, göçler, iklim krizi, ekonomik krizler halkların tepkisine neden olsa da sosyalizm bir seçenek olarak görülmüyor. Siz 40 yılı aşkın süredir İngiltere parlamentosunda bulunan sosyalist bir milletvekili olarak bu duruma dair ne söylersiniz?

Toplumumuzdaki sorunların temel nedeni, servet ve gücü azınlığın elinde toplayan, son derece eşitsiz bu ekonomik sistemdir.

Ne yazık ki medya ve hükümet sistemin suçunu göçmenler ve diğer azınlıklar gibi başka şeylere atıyor. Geçtiğimiz 40 yıl boyunca, tüm partilerden politikacıların işçileri ve mültecileri birbirine düşürdüğünü gördüm. Oysa çoğu işçi sınıfı adına konuştuğunu iddia ediyor. Peki neden yoksulluktan kaçan mülteciler ya da düşük ücretli ve güvencesiz işlerde çalışan göçmenler, konuşmuyorlar?

Göçmenleri kendileriyle benzer ekonomik koşulları paylaşan beyaz insanlarla karşı karşıya getirmek sermaye sınıfı dışında kimseye yardımcı olmuyor. Toplumumuzdaki sorunların göçmenlerden ya da mültecilerden kaynaklanmadığı da açık. Şirketler ve milyarderler lehine düzenlenmiş bu ekonomik sistemden kaynaklanıyor.

O halde bir birlik mesajı vererek bitirelim. Hepimizin karşı karşıya olduğu sorunlara cevap veren bir mesaj, iklim krizi, savaş belası, konut krizi, kamu ve sağlık hizmetlerinin çöküşüne karşı tüm toplumlara daha adil bir düzenin mümkün olduğuna dair umut veren bir mesaj:

Biz her inançtan veya hiçbir inançtan olmayan haklarız, birlik olacağız ve bölünmeye izin vermeyeceğiz. İnsanları herkes için daha sürdürülebilir ve barışçıl bir dünya arayışında bir araya getireceğiz.

(HA)