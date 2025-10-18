İmamoğlu’nun 'savcılara hakaret' davası düştü

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında iki savcıya hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar çıktı.

"Kamu görevlisine hakeret"le suçlanan İmamoğlu hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası talep edilen davada mahkeme; savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen ön ödeme yapıldığı gerekçesiyle davayı düşürdü.

Ne olmuştu?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 24 Haziran'da yeni bir dava daha açılmıştı. İmamoğlu hakkındaki yeni davanın, hakimlik ifadesi sırasında sevk yazısında adı geçen iki savcıya yönelik sözleri gerekçe gösterilerek "kamu görevlisine görevinden dolayı zincirleme şekilde hakaret" suçlamasıyla açıldığı belirtilmişti.

Üniversite diploması iptal edildikten bir gün sonra 19 Mart'ta gözaltına alınan İmamoğlu, 23 Mart'ta savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan yeni davanın iddianamesinde, İmamoğlu'nun söz konusu savcılara yönelik, "...tam bir kumpas ve pusu düzenini kuran iki savcının..", "...hepsi benim için çöp niteliğindedir.. bütün bunları benim için yazan ve terör örgütü üyeliğini ortaya koyan kişiler meslek şereflerini, meslek namussuzluklarını kaybetmiş kişilerdir, bu tür kişiler sadece bunları yazma marifetine sahip değil, muhtemeldir ki ülkemizin başına bela olmuş veya olacak terör örgütü deneyimlerine de sahip olduklarını düşünüyorum, çünkü bu tür pusu ve kumpas işi terör örgütü üyesi olmakla başarılabilir diye düşünüyorum, yaptıkları bu iş ve işlemler ülkemizin adalet sistemine atılmış bir bombadır, tahribatı büyük olacaktır, yüce Türk yargısına ve onbinlerce namuslu yargıç, savcılara sesleniyorum ki, bu tür meslek namusunu, meslek ahlakını yitirmiş insanlara meydan vermeyin, şeref yoksunu bu insanlar Ramazan ayında kul hakkının ötesine geçip milletimize ve vatana ihanet etmektedirler..." şeklindeki ifadeleriyle "onur, şeref ve saygınlığı rencide edecek nitelikte beyanlarda bulunduğu" iddia edilmişti.