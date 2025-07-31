İmamoğlu’nun diploma davasında yürütmeyi durdurma talebine ret

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP)tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, üniversite diplomasının iptaline karşı açtığı davada yürütmeyi durdurma talebi reddedildi.

Mahkemeden ret gerekçesi

İstanbul 5. İdare Mahkemesi, İstanbul Üniversitesi tarafından İmamoğlu’nun diplomasının iptal edilmesine karşı açılan davada, yürütmenin durdurulması istemini değerlendirdi. Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararının verilebilmesi için gereken iki koşulun işlemin açıkça hukuka aykırı olması ve telafisi güç zarar doğurma ihtimali birlikte oluşmadığı sonucuna vardı. Bu nedenle talep oybirliğiyle reddedildi.

Mahkemenin kararına yedi gün içinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz edilebilecek.

Dava konusu ne?

İmamoğlu, 1990 yılında Girne Amerikan Üniversitesi’nden İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’ne yatay geçiş yapmıştı. İstanbul Üniversitesi, 18 Mart 2025 tarihli kararıyla bu geçişin usulsüz olduğu gerekçesiyle İmamoğlu’nun diplomasını iptal etti.

İmamoğlu’nun avukatları, üniversitenin bu kararı alma yetkisinin bulunmadığını, işlemde yetkili olmayan bir kurulun devreye girdiğini savundu.

Ayrıca, YÖK’ün o dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’ni tanımadığına dair resmi bir karar olmadığını, İmamoğlu’nun herhangi bir hile kastı bulunmadığını, aradan 35 yıl geçtikten sonra alınan bu kararın hukuki güvenlik ilkesini ihlal ettiğini belirtti.

Üniversitenin savunması

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü ise Yönetim Kurulu’nun yetkili olduğunu savundu. Rektörlük, İmamoğlu’nun yatay geçiş yaptığı dönemde Girne Amerikan Üniversitesi’nin YÖK tarafından tanınmadığını, ayrıca geçiş yapılan bölümün kontenjanının usulsüz şekilde artırıldığını ve İmamoğlu’nun not ortalamasının gerekli koşulları karşılamadığını iddia etti. Bu nedenle diplomanın “yokluk ve açık hata” gerekçeleriyle iptal edildiğini bildirdi.

CHP'li Günaydın: Adaletin geldiği yeri özetlemesi açısından tarihi bir vesika niteliğinde

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diploma iptali kararına ilişkin yürütmenin durdurulması talebini reddetmesine X’teki paylaşımı ile tepki gösterdi. Şöyle dedi:

”İstanbul 5 inci İdare Mahkemesi, Ekrem Başkan’ın diploma iptali kararının yürütmesinin durdurulması istemini biraz önce reddetti. Mahkeme kararı, adaletin geldiği yeri özetlemesi açısından tarihi bir vesika niteliğinde.

1- Davacı Ekrem İmamoğlu: tutuklu

2- Davacı Ekrem İmamoğlu avukatı Mehmet Pehlivan: tutuklu

3- Mahkeme Başkanı: Dilekçe kendisine ulaşınca, 23 maddelik araştırma yazısı istedi, YD kararı öncesi mahkemedeki görevinden alındı.

4- Mahkeme üyesi yargıç: Başkanla beraber onun da aniden tayini çıktı.

5- YÖK: Mahkeme Başkanı ve üyesi görevdeyken kendisine verilen bir aylık süre içinde yanıt vermedi, ek süre istedi, onlar mahkemeden uçurulunca 'yanıtını' gönderdi.

6- Kararda imzası olan heyet: Nöbetçi başkan ve üyeler karar verdi.

7- Aynı soruşturma dosyasına giren tek bir inceleme dosyası ile 41 kişi yatay geçiş nedeniyle şüpheli konumuna sokulmuşken, Yalnızca Ekrem Başkan hakkında ayırma (tefrik) kararı verildi ve kararın ertesi gün yine yalnızca Ekrem Başkan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İddianame düzenlendi.

Geriye bir tek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un çıkıp 'Türkiye bir hukuk devletidir' açıklaması yapması kaldı, orada da adetleri veçhile geç kalacaklarını sanmam!"

Ne olmuştu? İmamoğlu ile birlikte onlarca kişinin diploması iptal edilmişti. Diploması iptal edilenler arasında Galatasaray Üniversitesi'nde profesörlük yapan Naciye Aylin Ataay Saybaşılı da yer aldı. Saybaşılı dünyanın en iyi üç üniversitesi arasında gösterilen Sorbone Üniversitesi'nde doktorasını yapması da dikkat çekmişti.

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(EMK)