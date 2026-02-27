ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 27.02.2026 12:43 27 Şubat 2026 12:43
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.02.2026 12:48 27 Şubat 2026 12:48
Okuma Okuma:  2 dakika

İmamoğlu’nun 'Çirkin Davası'nda düşme talebi

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Polat, İmamoğlu’nun sözlerinin kişilik haklarını ihlal etmediğini vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu’nun 'Çirkin Davası'nda düşme talebi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir fuar ziyareti sırasında Serkan Şahin’e hakaret ettiği iddiasıyla açılan “Çirkin Davası”nın duruşmasına Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde katıldı.

Avukatı Kemal Polat, müvekkilinin sözlerinin suç oluşturmadığını belirterek, ön ödemenin yapıldığını ve davanın düşürülmesini talep etti. Savcı da makbuzun dosyaya sunulduğunu ifade ederek, davanın düşürülmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

İmamoğlu, 23 Ekim 2024’te Ankara’daki TUSAŞ’a düzenlenen terör saldırısının ardından İstanbul Fuar Merkezi’nde TUSAŞ standını ziyaret etmiş ve saldırıyı kınamıştı. İmamoğlu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, savunma sanayine yönelik saldırının milletin tamamına yapılmış bir saldırı olduğunu vurgulamış, genç çalışanların korunması için özel önlemler alınmasını önermişti.

Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu hakkında, bu ziyaret sırasında yaşanan bir diyalog nedeniyle yeni bir dava açılmıştı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 26 Ekim 2024’te SAHA EXPO alanında Şahin’in İmamoğlu’nu görüp, “Burada geziyor da şehit oldu askerimiz. Ne olacak şimdi?” dediği sırada İmamoğlu’nun, Şahin’e “Sakinleş, konuşuruz zamanı gelince. Sen siyaset yapmaya devam et aslanım. Çirkin siyasetine devam et, sen bayağı çirkinsin” yanıtını verdiğini iddianameye taşımıştı.

Savcılık, İmamoğlu’nun bu sözleri nedeniyle 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve TCK 53 kapsamında siyasi yasak talep etmişti.

Duruşmada, İmamoğlu’nun avukatı Polat, müvekkilinin sözlerinin hakaret kapsamına girmediğini söyledi.

Polat, ön ödemenin yapıldığını belirterek davanın düşürülmesini talep etti. Savcı da ön ödemenin makbuzunu dosyaya sunarak aynı yönde görüş bildirdi. Mahkeme, kararın değerlendirilmesi için duruşmayı 5 Mart’a erteledi.

Duruşma sonrası adliye önünde açıklama yapan Polat, İmamoğlu’nun sözlerinin kişilik haklarını ihlal etmediğini vurguladı: “Bu sadece bir eleştiridir, hakaret teşkil etmez. Ön ödemeyi yaptık ve davanın düşmesi dışında bir sonuç mümkün görünmüyor.”

Ekrem İmamoğlu: Bu bir yargı skandalı, iddianame utanç verici
DİPLOMA DAVASI
Ekrem İmamoğlu: Bu bir yargı skandalı, iddianame utanç verici
16 Şubat 2026

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Çirkinler "Çirkin" davası
