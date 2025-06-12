İmamoğlu’nun “bilirkişi” davası 26 Eylül'e bırakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, “yargı görevini yapan bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs” ve “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçlamalarıyla açılan davanın ilk duruşması, Silivri’deki Marmara Cezaevi duruşma salonunda yapıldı. Duruşma 26 Eylül'e ertelendi.

İmamoğlu, 27 Ocak’ta Saraçhane’de düzenlediği basın toplantısındaki ifadeleri nedeniyle yargılanıyordu. Duruşmaya, tutuklu bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile avukatları katılmadı.

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, duruşmanın usulsüz olduğunu belirterek, “Böyle bir sürecin parçası olmayı reddediyorum” demişti.

Avukatları da duruşmanın yalnızca 23 saat kala ve 110 kilometre uzaklıktaki bir cezaevi kampüsüne taşınmasını hukuka aykırı bulduklarını açıklamıştı.

Mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Yeni tarih henüz açıklanmadı.

Davanın arka planı

Davanın merkezinde, İmamoğlu’nun 27 Ocak’ta Saraçhane’de yaptığı “Turpun Büyüğü” başlıklı basın toplantısında kullandığı ifadeler yer alıyor. Söz konusu toplantıda, bazı belediyelerle ilgili soruşturmalarda bilirkişi olarak görev alan bir kişinin, daha önce sahte bilirkişi raporu düzenlemekten yargılandığını öne süren İmamoğlu, “Savcılar herhalde biliyordur bunu” demişti.

Bu açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı hızla harekete geçerek İmamoğlu hakkında soruşturma başlatmıştı. Aynı hafta, söz konusu bilirkişiyle yapılan bir telefon görüşmesini ekrana taşıyan Halk TV yöneticisi Suat Toktaş da tutuklanmış, hakkında “Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması” ve “Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs” suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.