İmamoğlu’nun avukatı sahte kayıtları ortaya çıkardı, tutuklandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun geçtiğimiz günlerde tutuklanan avukatı Mehmet Pehlivan’ın, tutuklanmadan önce MASAK raporunda bulunmayan para transferlerinin yazıldığını tespit ettiği ortaya çıktı. Bu bulguları CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e sunmasının ardından Pehlivan’ın apar topar gözaltına alındığı belirtildi.

Gazeteci Bahadır Özgür, Halk TV'de yayımlanan yazısında Mehmet Pehlivan’ın gözaltına alınmasına giden süreci detaylandırdı. Özgür’e göre Pehlivan, MASAK’ın 4 Haziran 2025 tarihli 181 sayfalık raporunda aynı para transferlerinin birden fazla kez yazıldığını fark etti.

Bu çarpıklığı renklendirerek işaretleyen Pehlivan, bulguları CHP lideri Özgür Özel'e iletti. Özel, Pehlivan’ın sunduğu belgelerin ardından yaptığı açıklamada, "MASAK raporu tam bir bomba" ifadesini kullanmış ve mükerrer kayıtların altını çizmişti.

“Mavi ve turuncu renkle işaretlemiş. Aynı miktarlar iki kere yazılmış. Apar topar aldılar içeriye, Mehmet bunları anlatmasın diye.”

MASAK raporunda ne vardı?

Raporda, İmamoğlu ailesi arasında yapılan para transferleri dikkat çekiyor. Özellikle Ekrem İmamoğlu’nun kardeşi Mehmet Selim İmamoğlu’nun Hırvatistan’da kurduğu bir şirkete 2023 ve 2024 yıllarında yapılan toplam 617 bin 106 Euro değerindeki swift işlemleri ön plandaydı.

Bu işlemlerin tarih ve saat bilgileriyle birlikte tablo şeklinde sunulduğu rapor, iktidara yakın medya tarafından “yurt dışına para kaçırma” iddialarının delili olarak servis edildi

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Ne olmuştu? Silivri'deki Marmara Cezaevinde üç aydır tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden ifadeye çağrılmıştı. Pehlivan, savcılıkta Avukatlık Kanunu gereği Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni istenmediği için ifade vermeyi reddetmişti. Savcı “suç örgütü üyeliği” suçlamasıyla Pehlivan’ın tutuklanmasını talep etmişti. Nöbetçi hakim Pehlivan'ın 19 Haziran'da tutuklanmasına karar vermişti. Pehlivan, 27 Mart'ta "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" kapsamında gözaltı alınmıştı. 1 gün gözaltında kalan Pehlivan, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Pehlivan, yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılmıştı.

(EMK)