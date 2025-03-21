İmamoğlu’ndan yeni mesaj: “Bu günler geçecek”

Üç gündür gözaltında tutulan ve bugün ifadesi alınmak üzere saat 14.00 sularında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de toplanan ve İBB’ye yönelik operasyona tepki gösteren yüz binlerce insanın yer aldığı bir videoyu paylaşan İmamoğlu, şöyle dedi:

“Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz.”

Size güveniyorum. Bu günler geçecek, geriye dayanışmanın ve mücadelenin güzelliği kalacak. Bir arada çok güçlüsünüz. pic.twitter.com/6mdyApPj2W — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) March 21, 2025

Erdoğan’dan açıklama

Öte yandan, gözaltılar ve ülke geneline yayılan protestolarla ilgili bugün açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “CHP'nin sadece belediyelere çökmüş haramilerle değil, marjinal yapılarla ve terör örgütleriyle de arasına mesafe koyması gerektiği açıktır,” dedi.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Erdoğan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Onca hırsızlığı, yolsuzluğu, ahlaksızlığı, belediyelerde kurulmuş mafya düzenini savunabiliyorsanız, çıkın milletin huzuruna açıklayın. Çıkın balya balya para kulelerini millete izah edin. Yapamıyorsanız bağırarak çağırarak sokakları terörize ederek vatandaşlarımızın huzurunu kaçırmayın.

“CHP içinde bir avuç soyguncunun kendi meselelerini, milletin meselesi haline getirmesine biz izin vermeyeceğiz.” (TY)