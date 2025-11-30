ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 30 Kasım 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 30 Kasım 2025 12:26
2 dk Okuma

İmamoğlu’ndan yeni dönem mesajı: İktidara hazırlık

“Bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek, hem bizim hem de milletimizin görevidir.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan yeni dönem mesajı: İktidara hazırlık
Fotoğraf: Dilek Kaya İmamoğlu’nun X hesabı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde (29 Kasım) Özgür Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

Silivri (Marmara) Cezaevi’nde 23 Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay bağlamında açıklamalarda bulundu.

İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
11 Kasım 2025

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından bugün paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, “Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek, hem bizim hem de milletimizin görevidir,” ifadelerini kullandı.

“Şimdi seferberlik zamanı”

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Zehirleniyoruz. Suyumuz tükeniyor, topraklarımız çölleşiyor. Yoksullaşıyoruz. Özgürlüklerimiz hedef alınırken toplum tutsak alınıyor. Ülkemizi ve milletimizi dar bir koridora sıkıştıran, çaresiz ve dirençsiz bırakmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sözü nefret, davranışı ötekileştirme olan; oy vermeyeni hain ve terörist ilan eden sevgisiz ve saygısız bir dil her yana yayılmış durumda.

“Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek bizim ve milletimizin görevidir. Adalet, hürriyet, demokrasi ve Cumhuriyet için! Bolluk, bereket, liyakat ve refahın; mutlu, huzurlu ve umutlu bir geleceğin yolu için! Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi iktidar zamanı!” 

(TY)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu CHP 39. Olağan Kurultayı İBB istanbul cumhuriyet başsavcılığı İBB operasyonu özgür özel
ilgili haberler
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi, İmamoğlu iddianamesini kabul etti
25 Kasım 2025
/haber/istanbul-40-agir-ceza-mahkemesi-imamoglu-iddianamesini-kabul-etti-313848
İmamoğlu’ndan İmralı açıklaması: Kürtlerle eşit yurttaşlık, sınır ötesiyle kardeşlik
23 Kasım 2025
/haber/imamoglundan-imrali-aciklamasi-kurtlerle-esit-yurttaslik-sinir-otesiyle-kardeslik-313808
İmamoğlu, Demirtaş'ın hala tahliye edilmediğini hatırlattı: Barış umudu katlediliyor
19 Kasım 2025
/haber/imamoglu-demirtas-in-hala-tahliye-edilmedigini-hatirlatti-baris-umudu-katlediliyor-313676
İktidarın 'suç ve ceza'sı: İmamoğlu’na 23 asırlık hapis talebinin hukuki karşılığı ne?
14 Kasım 2025
/haber/iktidarin-suc-ve-ceza-si-imamogluna-23-asirlik-hapis-talebinin-hukuki-karsiligi-ne-313536
İmamoğlu'ndan İBB iddianamesine ilk tepki: Size yazıklar olsun
12 Kasım 2025
/haber/imamoglu-ndan-ibb-iddianamesine-ilk-tepki-size-yaziklar-olsun-313479
İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor
11 Kasım 2025
/haber/ibb-iddianamesi-tamamlandi-imamoglu-icin-2-bin-352-yila-kadar-hapis-isteniyor-313450
İmamoğlu: Demirtaş ve Yüksekdağ'ın tahliyeleri bir an evvel gerçekleşmeli
7 Kasım 2025
/haber/imamoglu-demirtas-ve-yuksekdag-in-tahliyeleri-bir-an-evvel-gerceklesmeli-313296
Ekrem İmamoğlu'nun oğlu ve babası ifadeye çağrıldı, ardından yurt dışı yasağı çıkarıldı
5 Kasım 2025
/haber/ekrem-imamoglu-nun-oglu-ve-babasi-ifadeye-cagrildi-ardindan-yurt-disi-yasagi-cikarildi-313214
İmamoğlu: Roma’yı benim yaktığım daha gerçektir
27 Ekim 2025
/haber/imamoglu-romayi-benim-yaktigim-daha-gercektir-312932
Ekrem İmamoğlu 7 ay sonra ilk kez Çağlayan'da
26 Ekim 2025
/haber/ekrem-imamoglu-7-ay-sonra-ilk-kez-caglayan-da-312918
