İmamoğlu’ndan yeni dönem mesajı: İktidara hazırlık

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan Kurultayı’nın ikinci gününde (29 Kasım) Özgür Özel, dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildi.

Silivri (Marmara) Cezaevi’nde 23 Mart 2025’ten beri tutuklu bulunan CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da kurultay bağlamında açıklamalarda bulundu.

İBB iddianamesi tamamlandı: İmamoğlu için 2 bin 352 yıla kadar hapis isteniyor

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabından bugün paylaşılan açıklamasında İmamoğlu, “Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek, hem bizim hem de milletimizin görevidir,” ifadelerini kullandı.

“Şimdi seferberlik zamanı”

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Zehirleniyoruz. Suyumuz tükeniyor, topraklarımız çölleşiyor. Yoksullaşıyoruz. Özgürlüklerimiz hedef alınırken toplum tutsak alınıyor. Ülkemizi ve milletimizi dar bir koridora sıkıştıran, çaresiz ve dirençsiz bırakmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Sözü nefret, davranışı ötekileştirme olan; oy vermeyeni hain ve terörist ilan eden sevgisiz ve saygısız bir dil her yana yayılmış durumda.

“Bu kara düzeni, bu ucube rejimi, bu zulmü değiştirmek ve dönüştürmek bizim ve milletimizin görevidir. Adalet, hürriyet, demokrasi ve Cumhuriyet için! Bolluk, bereket, liyakat ve refahın; mutlu, huzurlu ve umutlu bir geleceğin yolu için! Şimdi seferberlik zamanı. Şimdi iktidar zamanı!”

Zehirleniyoruz.



Suyumuz tükeniyor, topraklarımız çölleşiyor.



Yoksullaşıyoruz.



Özgürlüklerimiz hedef alınırken toplum tutsak alınıyor.



Ülkemizi ve milletimizi dar bir koridora sıkıştıran, çaresiz ve dirençsiz bırakmaya çalışan bir zihniyetle karşı karşıyayız.



Sözü nefret,… — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) November 30, 2025

(TY)