HABER
Yayın Tarihi: 14 Eylül 2025 18:39
 ~ Son Güncelleme: 14 Eylül 2025 18:43
1 dk Okuma

İmamoğlu’ndan Tandoğan'a mesaj: Bir kişi kaybedecek, millet kazanacak

İmamoğlu, mücadelenin sadece CHP’lilerin değil tüm toplumun özgürlük ve adalet arayışını kapsadığını belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu’ndan Tandoğan'a mesaj: Bir kişi kaybedecek, millet kazanacak
Fotoğraf: Tandoğan Meydanı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Genel Başkan Özgür Özel’in de katıldığı Ankara Tandoğan Meydanı’nda “Vesayet değil, siyaset! Kayyıma, darbeye hayır!” sloganıyla büyük bir miting düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı mitingde, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu da bir mesaj gönderdi.

İmamoğlu, Silivri Cezaevi’nden gönderdiği mektubunda, iktidarın seçimleri yargı eliyle şekillendirmeye çalıştığını belirterek, “Kurdukları masada, kendi belirledikleri rakiplerle yapılacak göstermelik bir seçime milletimizi razı etmeye çalışıyorlar. Başaramayacaklar” dedi.

İmamoğlu mesajında, Ankara’nın Cumhuriyet ve bağımsızlık mücadelesinin simgesi olduğunu vurguladı:
“Cumhuriyetimizin başkentine, Mansur Başkan’ın hemşehrilerine selam olsun. Ankara, demokrasidir, direniştir, milli iradenin kalbidir. Millet, tarihin her döneminde vesayetçilere hadlerini bildirdi; yine bildirecek.”

“19 Mart Darbesi” olarak nitelendirdiği sürecin ardından demokrasi tarihinin en ağır siyasi operasyonuyla karşı karşıya olduklarını söyleyen İmamoğlu, iktidarın yargı ve kayyımlar aracılığıyla demokrasiyi baltaladığını ifade etti.
“Demokrasiyi koruyamazsak, seçimlerin anlamı kalmaz. Bu nedenle tüm siyasi partileri, sivil toplum kuruluşlarını, işçi ve işveren örgütlerini demokrasiye ve seçim güvenliğine sahip çıkmaya davet ediyorum” çağrısında bulundu.

İmamoğlu, mücadelenin sadece CHP’lilerin değil tüm toplumun özgürlük ve adalet arayışını kapsadığını belirterek şunları söyledi:
“Birleşe birleşe, direne direne kazanacağız. Bu ülkede ‘ben devri’ bitecek, ‘biz dönemi’ başlayacak. Bir kişi kaybedecek, milletin vicdanı kazanacak. Güneş, o Pazar sabahı bir başka doğacak ve ülke adaletin, hürriyetin sıcaklığıyla aydınlanacak.”

(EMK)

İstanbul
özgür özel Ekrem İmamoglu CHP İBB operasyonu
ilgili haberler
Özgür Özel: “Oyunu bize ver” diyen kişi bugün AK Parti'ye geçti
13 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-oyunu-bize-ver-diyen-kisi-bugun-ak-parti-ye-gecti-311473
POLİS CHP İL ÖRGÜTÜNDEN ÇEKİLDİ
CHP ablukayı kırdı: Özgür Özel ve Özgür Çelik "Çalışma Ofisi"ne yerleşti
11 Eylül 2025
/haber/chp-ablukayi-kirdi-ozgur-ozel-ve-ozgur-celik-calisma-ofisi-ne-yerlesti-311415
CHP İSTANBUL KADIKÖY'DEN SESLENDİ
Özgür Özel: "Bizi şiddete çekemezler ancak asla da eve gönderemezler. Direneceğiz.”
10 Eylül 2025
/haber/ozgur-ozel-bizi-siddete-cekemezler-ancak-asla-da-eve-gonderemezler-direnecegiz-311377
Hevserokên Giştî yên DEM Partiyê dê biçin serdana Ozgur Ozelî
10 Îlon 2025
/haber/hevseroken-gisti-yen-dem-partiye-de-bicin-serdana-ozgur-ozeli-311373
DEM Parti Eş Genel Başkanları’ndan Özgür Özel’e destek ziyareti
10 Eylül 2025
/haber/dem-parti-es-genel-baskanlarindan-ozgur-ozele-destek-ziyareti-311371
