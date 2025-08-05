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Yayın Tarihi: 5 Ağustos 2025 08:26
 ~ Son Güncelleme: 5 Ağustos 2025 08:59
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İmamoğlu’ndan Şimşek’e tepki: Bu böyle devam etmeyecek

Ekrem İmamoğlu, "Önce sofrada, sonraysa hayatın her alanında refahı ve bereketi hissedeceğiz. Az kaldı. Herkes için, her yerde önce adalet önce hürriyet" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan Şimşek’e tepki: Bu böyle devam etmeyecek
Fotoğraf: Anadolu Ajansı (Arşiv)

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in "Enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde" açıklamasına tepki gösterdi.

İmamoğlu, X’te yapılan paylaşımında şöyle dedi:

"Maliye Bakanı, 'Enflasyon son 44 ayın en düşük seviyesinde' diyor. Kiraların yüzde 79, doğalgazın yüzde 75, yumurtanın yüzde 59, taze meyvenin yüzde 50, eğitimin yüzde 68 zamlandığı bir ülkede son 44 ayın en düşük enflasyon seviyesini yaşıyorsak, vay halimize!

Aziz milletim, bu böyle devam etmeyecek. Kendi bozduklarını 44 ayda düzeltemeyenler gidecek. İktidarımızda yeniden sanayileşme, üretim ve teknoloji politikalarıyla yepyeni bir hikayeyi hep birlikte yazacağız.

Önce sofrada, sonraysa hayatın her alanında refahı ve bereketi hissedeceğiz. Az kaldı. Herkes için, her yerde önce adalet önce hürriyet."

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(EMK)

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/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
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