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Yayın Tarihi: 16 Nisan 2025 12:12
 ~ Son Güncelleme: 16 Nisan 2025 12:15
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İmamoğlu’ndan Önder mesajı: Barış için hizmetlerine devam etmesini diliyorum

İmamoğlu, paylaşımında Önder’in yaşadığı sağlık sorununu “büyük bir üzüntüyle öğrendiğini” belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan Önder mesajı: Barış için hizmetlerine devam etmesini diliyorum

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kalp krizi geçiren ve geçirdiği 10 saatlik ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

İmamoğlu, paylaşımında Önder’in yaşadığı sağlık sorununu “büyük bir üzüntüyle öğrendiğini” belirterek, şöyle dedi: 

“TBMM Başkanvekili, İstanbul Milletvekili Sn. Sırrı Süreyya Önder’in geçirdiği ciddi rahatsızlığı büyük bir üzüntüyle öğrendim.
Başarılı bir tedavi sürecinin ardından yeniden kardeşlik ve barış için hizmetlerine devam etmesini gönülden diliyorum. Kendisine yüce Allah’tan acil şifalar temenni ediyorum.”

Ne olmuştu?

Sırrı Süreyya Önder, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmış, Şişli’deki Florence Nightingale Hastanesi’nde acil olarak ameliyata alınmıştı. Yaklaşık 10 saat süren operasyonun ardından Önder yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder ekrem imamoğlu
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