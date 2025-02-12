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Yayın Tarihi: 12 Şubat 2025 11:48
 ~ Son Güncelleme: 12 Şubat 2025 11:55
2 dk Okuma

İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş yorumu: Destekleyici ve olumlu

CHP Kurultayı’na ilişkin başlatılan soruşturmayı “CHP tarihinin en temiz ve itinalı kurultayıydı” sözleriyle değerlendiren İmamoğlu, belediyelere yönelik “terör” soruşturmasını ise “Utanç verici” olarak niteledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan Mansur Yavaş yorumu: Destekleyici ve olumlu

Halk TV’de İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan İmamoğlu, CHP’de 23 Mart’ta yapılacak ön seçimle ilgili “Ön seçimi desteklediğimi ifade ettim. Olumlu bakışımız yüksek. Hayırlısı olsun” dedi.

CHP’nin tek bir aday çıkaracağını vurgulayarak, “Her koşulda CHP’nin adayı kimliği nettir” ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş’ın toplantıda dile getirdiği öneriye de değinen İmamoğlu, “Önseçime dair kaygılarını ve erken belirlenmesine dair tereddütlerini dile getirdi ancak partinin alacağı karara ve oluşacak iradeye saygı duyacağını belirtti” dedi.

CHP’nin yol haritası

İmamoğlu, muhalefetin geniş bir iş birliğiyle sürece dahil edilmesi gerektiğini belirterek, “Tek başına CHP’nin değil, tüm muhalefetin güçlü bir sentez oluşturması gerekiyor” dedi. CHP’nin erken seçim hazırlığı yapmasının önemine dikkat çekerek, “Bu bir demokrasi devrimidir. Her an seçim olacakmış gibi hazırlıklı olmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Gelecek Planları

İBB Başkanlığı görevini aksatmadan süreci yöneteceğini belirten İmamoğlu, “Altı yılı aşkın süredir sadece belediye başkanlığı yapmıyor, aynı zamanda büyük bir siyasi mücadele yürütüyorum” dedi. Adaylık süreciyle ilgili yol haritasına dair ise, “Nisan-Mayıs gibi bir yakın plan oluşturulacak, ardından muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla müzakereler yürütülecek” açıklamasında bulundu.

Kabine ve temel politikaların bu süreçte netleşeceğini söyleyen İmamoğlu, “Nepotizmden uzak, liyakati önceleyen güçlü bir kadro yapısıyla hareket edeceğiz” dedi.

Belediyelere yönelik soruşturmalar

CHP Kurultayı’na ilişkin başlatılan soruşturmayı “CHP tarihinin en temiz ve itinalı kurultayıydı” sözleriyle değerlendiren İmamoğlu, belediyelere yönelik “terör” soruşturmasını ise “Utanç verici” olarak niteledi.

Gözaltına alınan belediye çalışanlarıyla ilgili, “Seçim sürecinde işini yapan insanları bir anda terörist ilan etmek kabul edilemez” dedi.

Hükümetin politikalarını eleştirerek, “Ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve itibarsız dış politika halkı perişan ediyor. Bu soruşturmalar da bunun bir parçası” dedi.

(EMK)

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İstanbul
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