İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Millet iradesine darbe vuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen gözaltına kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, saat 07.12'de "Millet iradesine darbe vuruluyor" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek söylüyorum, milletimizi iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır.

Zorbalıkla karşı karşıyız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

(VC)