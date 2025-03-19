ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Mart 2025 07:45
 ~ Son Güncelleme: 19 Mart 2025 07:52
1 dk Okuma

İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Millet iradesine darbe vuruluyor

İBB Başkanı İmamoğlu, “O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim,” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan ilk açıklama: Millet iradesine darbe vuruluyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında verilen gözaltına kararına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

İmamoğlu, saat 07.12'de "Millet iradesine darbe vuruluyor" notuyla yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Üzülerek söylüyorum, milletimizi iradesini gasp etmeye çalışan bir avuç akıl, benim sevgili polislerimi, bu ülkenin emniyet güçlerini bu kötülüğe alet ederek, 16 milyon İstanbullunun konutunun kapısına yüzlerce polis yığmıştır. 

Zorbalıkla karşı karşıyız ama yılmayacağımı bilmenizi istiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Ben kendimi milletime emanet ediyorum. Dimdik ayakta olacağımı bütün milletim bilsin. O kişiye ve onun bütün bu süreci aparat gibi kullanan aklıyla mücadeleye devam edeceğim."

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu İBB istanbul büyükehir belediyesi
ilgili haberler
İBB OPERASYONU
Borsa güne sert düşüşle başladı
Bugün 10:12
/haber/borsa-gune-sert-dususle-basladi-305567
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?
Bugün 09:14
/haber/ekrem-imamoglu-nun-ailesi-terorist-mi-almaya-geldiniz-305561
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan “İmamoğlu suç örgütü” açıklaması
Bugün 08:25
/haber/istanbul-cumhuriyet-bassavciligindan-imamoglu-suc-orgutu-aciklamasi-305557
ilgili haberler
İBB OPERASYONU
Borsa güne sert düşüşle başladı
Bugün 10:12
/haber/borsa-gune-sert-dususle-basladi-305567
Ekrem İmamoğlu'nun ailesi: Terörist mi almaya geldiniz?
Bugün 09:14
/haber/ekrem-imamoglu-nun-ailesi-terorist-mi-almaya-geldiniz-305561
Sayfa Başına Git