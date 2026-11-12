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YT: Yayın Tarihi: 12.11.2026 14:28 12 Kasım 2026 14:28
 ~  SG: Son Güncelleme: 12.11.2026 14:32 12 Kasım 2026 14:32
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İmamoğlu’ndan gazetecilere: “Fikri hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun”

İmamoğlu’nun sözlerinin ardından izleyiciler, “Özgür basın susturulamaz” sloganıyla destek verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan gazetecilere: “Fikri hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun”
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*İBB davasının 109'uncu gününde, duruşmaya verilen arada gazetecilere seslenen Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun" dedi. Ardından izleyiciler "Özgür basın susturulamaz" sloganıyla destek verdi. İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı davayı İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim kurulu üyeleri de izliyor.

*Duruşmanın bu bölümünde yaklaşık 20 aydır tutuklu sanıklar ve avukatları tahliye talep etti. Ahmet Köksal'ın avukatı Duygu Eroğlu somut delil bulunmadığını savundu. Hüseyin Köksal para aklama suçlamasını reddedip ailesini haftada yalnızca bir saat görebildiğini söyledi. İş insanı Kahraman Yeşilyurt suçlamaların duyuma dayandığını belirtti.

*İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ise aleyhine delil bulunmadığını, benzer ihale süreçlerinden yargılanan diğer kamu görevlilerinin tahliye edildiğini hatırlatarak tahliyesini istedi.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB davasının 109’uncu gününde duruşmaya verilen arada gazetecilere seslenerek, “Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun” dedi.

İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 46’sı tutuklu 436 sanığın yargılandığı İBB davasında duruşmalar, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

Duruşmayı İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim kurulu üyeleri de takip ediyor.

ANKA’dan Zuhal Çiloğlan’ın haberine göre, duruşmanın bugünkü bölümünde yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan sanıkların avukatları ve sanıklar tahliye taleplerini dile getirdi.

“Delil yoksa şüphe yoktur, şüphe yoksa tedbir yoktur”

Yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunan Ahmet Köksal’ın avukatı Duygu Eroğlu, müvekkilinin şirket ortaklığının, suçlamaya konu ihalenin tarihinden sonra başladığını söyledi.

Dosyada müvekkilini suçlayan somut bir delil bulunmadığını belirten Eroğlu, “Delil yoksa şüphe yoktur, şüphe yoksa tedbir yoktur, ceza hiç yoktur” dedi. Tutukluluğun peşinen ödenen bir cezaya dönüştüğünü söyleyen Eroğlu, müvekkilinin tahliyesini istedi.

“Benimle birlikte ailem de tutsak”

Tutuklu sanık Hüseyin Köksal ise şirket gelirleriyle taşınmaz satın aldığını, para transferlerinin kaynağının belli olduğunu belirterek, “Hangi davranışımla para akladığımı bilmiyorum” dedi.

Yaklaşık 20 aydır tutuklu bulunduğunu anlatan Köksal, ailesini haftada yalnızca bir saat, cezaevinde camın arkasından görebildiğini söyledi.

Oğlunun lise mezuniyetine katılamadığını, 70 yaşındaki annesinin kendisini görebilmek için cezaevine geldiğini anlatan Köksal, “Benimle birlikte ailem de tutsak” diye konuştu.

“Hayatım bir dedikoduya kurban gitti”

16 aydır tutuklu bulunan iş insanı Kahraman Yeşilyurt da hakkındaki suçlamaların somut delillere değil, duyuma dayalı anlatımlara dayandığını söyledi.

Murat Ongun’un “kasası” olduğu iddiasını reddeden Yeşilyurt, aralarında tespit edilmiş herhangi bir görüşme ya da iletişim bulunmadığını belirtti.

Dijital Deneyim Müzesi işi kapsamında kendisine 6 milyon lira ödeme yapıldığı iddiasını da kabul etmeyen Yeşilyurt, duruşmada işi üstlenen kişinin kendisine herhangi bir ödeme yapmadığını söylediğini hatırlattı.

“Benim hayatım bir dedikoduya kurban gitti” diyen Yeşilyurt, 16 aydır ailesinden ayrı olduğunu belirterek tahliyesini talep etti.

“Yargılanmaktan korkmuyorum”

İBB Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin de tahliyesini istedi. Dosyada dört aydır kendisi aleyhine yeni bir delil bulunmadığını söyleyen Çetin, şöyle konuştu:

“Ne bir MASAK raporu, ne bir HTS kaydı, ne bir baz kaydı, ne bir WhatsApp konuşması, ne bir mesajlaşmaya dönük tek bir kayıt bulunmaktadır.”

Benzer ihale süreçleri nedeniyle yargılanan diğer kamu görevlilerinin tahliye edildiğini hatırlatan Çetin, “Konu aynı konu, kamu aynı kamu, ihale aynı ihale, süreçler aynı süreçler ama bir tek ben tutukluyum, neden?” diye sordu.

64 yaşında olduğunu belirten Çetin, “Yargılanmaktan korkmuyorum. Sadece haksız yere tutuklu kalmak istemiyorum” dedi.

İmamoğlu’ndan gazetecilere destek

Sanıkların tahliye taleplerinin ardından duruşmaya ara verildi. Arada gazetecilere seslenen Ekrem İmamoğlu, basın özgürlüğüne dikkat çekerek, “Fikri hür, irfanı hür, sözü hür, kalemi hür gazetecileri Allah korusun” dedi.

İmamoğlu’nun sözlerinin ardından izleyiciler, “Özgür basın susturulamaz” sloganıyla destek verdi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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