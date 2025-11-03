İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Milletimizi, Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) tutuklu Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul’un bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz asla razı değil” sözlerine yanıt verdi:

İmamoğlu, şöyle dedi:

“Kaybettiği seçimleri iptal ettirmek için uğraşan, kazanamadığı belediyeleri yargı yoluyla ya da şantajla yapılan transferlerle ele geçirmeye çalışan, rakibini terörle ve casuslukla suçlayıp oy veren vatandaşları da hain ilan eden bu zihniyet, devletimize ve milletimize tarifi zor bir hasar veriyor. Yüce Allah, milletimizi kötü dilden, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun.”

"Türkiye adına utanç verici"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan açıklamada, İmamoğlu iktidarın söylemlerini eleştirerek şunları söyledi:

“Ülkemizi yönetenlerin dilinden sürekli iftira, kin ve nefret duymak Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına utanç vericidir. İstanbul’u betona boğan, yeşil alanları rant uğruna yok eden, askeri ve tarım arazilerini imara açan, hatta kentin içme suyu barajını bir imzayla iptal eden anlayış, bu şehre büyük zarar vermektedir. 1999 depreminden bu yana kentsel dönüşümü çözemeyen, metro projelerini engelleyen, halkı yoksullaştıran, saraylardan ve salonlardan çıkmayan bu zihniyet, hem İstanbul’a hem Türkiye’ye Fetret Devri yaşatıyor.

Biz milletimizin teveccühüyle; birinci seçimi 13 bin 600, ikinci seçimi 806 bin, üçüncü seçimi ise 1 milyon 100 bin farkla kazanarak İstanbul’u kurtardık. Bize bu görevi emanet eden milletimize minnettarız. Yüce Allah, milletimizi kötü dilden, ‘İstanbul’a ihanet ettik’ diyenlerden ve Türkiye’ye Fetret Devri’ni yaşatanlardan korusun. Amin.”

Erdoğan ne dedi? "Şehremize nefes aldıracak, İstanbul'u güzelleştirecek dev bir eseri daha kazandırıyoruz. Bu muhteşem eserde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum. Sadece betondan ibaret bir şehir ruhsuz ve kimliksizdir. Aslolan insandır. Bir şehri şehir yapan, orada yaşayanların huzuru ve güvenliğidir. İnsan, yaşadığı yere bir değer katıyor. Şehirlerimizin hangi partiye oy verdiğiyle ilgilenmiyoruz. Özellikle İstanbulumuzu işbilmez, kadir kıymet bilmezlerin insafına terk etmiyoruz. İstanbul bizim gözbebeğimizdir! Bu şehrin bir Fetret Devri daha yaşamasına gönlümüz razı değil. Ana muhalefet meydanlarda içi boş sloganlar atarken biz sizler için koşturuyoruz. 100 yılın konut projesinin tanıtımını yaptık. Tam 500 bin konut inşa edeceğiz. 100 bini İstanbulumuzda yapılacak. İstanbul'daki yüksek kira fiyatlarının farkındayız. Bu sorunun çözümüne katkı sunacak bir projeyi devreye alıyoruz. TOKİ eliyle 15 bin konutu uygun şartlarda İstanbul'da kiraya vereceğiz."

