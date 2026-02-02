İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Millete zarar vermekten vazgeçin, milletimizin tek derdi geçim

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu, özellikle gıda enflasyonunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Paylaşımında, “Gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu, yaşanan ekonomik krizin artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını vurguladı.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2018’den 2026’ya…

‘Freni patlamış kamyon’ gibisiniz. 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz.

Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Anneler, babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, her geçen gün sofrasından biraz daha kısmak zorunda kalıyor.

Liyakatten, akıldan ve bilimden uzak ekonomi anlayışınızın yüz milyarlarca dolarlık faturası; 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olarak geri dönmüştür. Enerjisi tükenmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz. Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin tek derdi geçim. Hiç gecikmeden, hemen seçim!”

(EMK)