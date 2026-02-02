ENGLISH KURDÎ
HABER
YT: Yayın Tarihi: 02.02.2026 14:47 2 Şubat 2026 14:47
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.02.2026 14:49 2 Şubat 2026 14:49
Okuma Okuma:  1 dakika

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Millete zarar vermekten vazgeçin, milletimizin tek derdi geçim

Paylaşımında, “Gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor” diyen İmamoğlu, yaşanan ekonomik krizin artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını vurguladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a: Millete zarar vermekten vazgeçin, milletimizin tek derdi geçim

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve iktidarın ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. İmamoğlu, özellikle gıda enflasyonunun toplum üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekti.

Paylaşımında, “Gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor” ifadelerini kullanan İmamoğlu, yaşanan ekonomik krizin artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığını vurguladı.

İmamoğlu’nun açıklaması şöyle:

“2018’den 2026’ya…
‘Freni patlamış kamyon’ gibisiniz. 8 yıldır enflasyonu durduramıyorsunuz.

Özellikle gıda enflasyonunun bedelini ete, peynire ulaşamayan milyonlarca çocuk ödüyor. Anneler, babalar okula boş beslenme çantası koymanın acısını yaşıyor. Milyonlar, her geçen gün sofrasından biraz daha kısmak zorunda kalıyor.

Liyakatten, akıldan ve bilimden uzak ekonomi anlayışınızın yüz milyarlarca dolarlık faturası; 86 milyon insanımıza yoksulluk, açlık, işsizlik, mutsuzluk ve geleceksizlik olarak geri dönmüştür. Enerjisi tükenmiş, inandırıcılığını yitirmiş, bozuk plak halinizi kimse dinlemiyor. Çırpındıkça batıyorsunuz. Millete zarar vermekten vazgeçin. Milletimizin tek derdi geçim. Hiç gecikmeden, hemen seçim!”

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu erdoğan İBB
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasının yeri değiştirildi
6 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglunun-diploma-davasinin-yeri-degistirildi-315298
Ekrem İmamoğlu'ndan AKP’ye Venezuela eleştirisi: İlkesiz politikalar Türkiye’nin itibarını zedeliyor
4 Ocak 2026
/haber/ekrem-imamoglu-ndan-akpye-venezuela-elestirisi-ilkesiz-politikalar-turkiyenin-itibarini-zedeliyor-315221
AİHM, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu öncelikli görüşecek
26 Aralık 2025
/haber/aihm-ekrem-imamoglunun-tutuklulugunu-oncelikli-gorusecek-314961
CEZAEVİNDE 275. GÜN
Ekrem İmamoğlu: Sürecin içindeyiz, içinde kalmaya devam edeceğiz
22 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-surecin-icindeyiz-icinde-kalmaya-devam-edecegiz-314770
Ekrem İmamoğlu: Bir TV kanalından, bir canlı yayından korktular
9 Aralık 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bir-tv-kanalindan-bir-canli-yayindan-korktular-314339
