İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenleyeceği ön seçime girmek için başvuruda bulundu.

NTV’nin haberine göre, başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Avukat Pehlivan, İmamoğlu’nun adaylık başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.

Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

İmamoğlu: Demokratik katılımı önceleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X’ten ön seçim başvurusuna ilişkin açıklama yaptı.

“İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.”

Bugün yeni bir başlangıcın ilk adımını atarak, mensubu olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı Adayı olmak için resmi müracaatımı yaptım.



İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz.… pic.twitter.com/Q6qfeaX1Mb — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) February 21, 2025

Ne olmuştu? CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından açıklanan seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı aday adaylarının ön seçime katılabilmesi için başvuru süreci 17 Şubat Pazartesi günü başladı. Aday adaylarının başvuru yapabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil, 116 milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza verdiği bildirildi. Şimdiye kadar İmamoğlu dışında, CHP’de ön seçime katılmak üzere başka bir isim başvuruda bulunmadı. Başvuru süreci bugün saat 17.00’de sona erecek. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 22 Şubat Cumartesi günü başvuruda bulunan Cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek. Ön seçim ise 23 Mart’ta gerçekleştirilecek.

(VC)