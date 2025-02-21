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Yayın Tarihi: 21 Şubat 2025 12:25
 ~ Son Güncelleme: 21 Şubat 2025 20:00
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İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu

CHP, cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için 23 Mart’ta ön seçim düzenleyecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçim başvurusu
*Fotoğraf, İmamoğlu'nun adaylık başvurusu videosundan alınmıştır

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere düzenleyeceği ön seçime girmek için başvuruda bulundu.

NTV’nin haberine göre, başvuru, İmamoğlu’nun avukatı Mehmet Pehlivan tarafından gerçekleştirildi.

Avukat Pehlivan, İmamoğlu’nun adaylık başvuru belgelerini, CHP Seçim ve Parti İçi Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi’ye sundu.

Pehlivan’a başvuru sırasında, CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer de eşlik etti.

İmamoğlu: Demokratik katılımı önceleyeceğiz

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya platformu X’ten ön seçim başvurusuna ilişkin açıklama yaptı.

“İnsanca yaşamayı hak eden, özgürlüğe, adalete, refaha ve birlik olmaya hasret milletimizle bir yolculuğa çıkıyoruz” diyen İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devletimizi demokratik ve güçlü, milletimizi zengin ve huzurlu, vatandaşlarımızı eşit ve özgür kılma yolculuğuna çıkıyoruz. Parlamenter demokrasi, güçler ayrılığı ve denge denetleme mekanizmalarını en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Demokratik katılımı önceleyeceğiz. Milletimizin kaygılarını, endişelerini giderecek, hep birlikte umudu ve gelecek hayallerini ayağa kaldıracağız.”

Ne olmuştu?

CHP Hukuk ve Seçim İşleri Genel Başkan Yardımcılığı tarafından açıklanan seçim takvimine göre, Cumhurbaşkanı aday adaylarının ön seçime katılabilmesi için başvuru süreci 17 Şubat Pazartesi günü başladı.

Aday adaylarının başvuru yapabilmesi için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel dahil, 116 milletvekilinin İmamoğlu’nun adaylığı için imza verdiği bildirildi.

Şimdiye kadar İmamoğlu dışında, CHP’de ön seçime katılmak üzere başka bir isim başvuruda bulunmadı.

Başvuru süreci bugün saat 17.00’de sona erecek.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), 22 Şubat Cumartesi günü başvuruda bulunan Cumhurbaşkanı aday adaylarını ilan edecek. Ön seçim ise 23 Mart’ta gerçekleştirilecek.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
CHP cumhuriyet halk partisi ekrem imamoğlu chp ön seçim
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