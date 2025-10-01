İmamoğlu’ndan annesine mektup: Pamuk ellerinden öperim anacığım…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından annesine yazdığı mektubu paylaştı.

Pamuk ellerinden öperim anacığım… pic.twitter.com/gCMsK38Z5d — Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CBAdayOfisi) September 30, 2025

İmamoğlu’nun “Pamuk ellerinden öperim anacığım…” notuyla yayımladığı videoda, annesi Havva İmamoğlu’nun mektubu okuduğu anlara yer verildi.

Mektubu seslendiren Havva İmamoğlu şunları söyledi:

“Bitsin bu zindan. Bitmeyecek mi, bitsin. Allah’a emanet ediyorum onu. Herkesin çocuklarını da benim çocuğumu da… Ne yaptı ki? Bence her şey güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Ben şimdi korkuyorum, hasta olmasın diye dua ediyorum. Allah’ım ona sabır versin, bugünleri sabırla geçirsin.”

(EMK)