ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 1 Ekim 2025 10:35
 ~ Son Güncelleme: 1 Ekim 2025 10:40
1 dk Okuma

İmamoğlu’ndan annesine mektup: Pamuk ellerinden öperim anacığım…

İmamoğlu’nun “Pamuk ellerinden öperim anacığım…” notuyla yayımladığı videoda, annesi Havva İmamoğlu’nun mektubu okuduğu anlara yer verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan annesine mektup: Pamuk ellerinden öperim anacığım…

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından annesine yazdığı mektubu paylaştı.

İmamoğlu’nun “Pamuk ellerinden öperim anacığım…” notuyla yayımladığı videoda, annesi Havva İmamoğlu’nun mektubu okuduğu anlara yer verildi.

Mektubu seslendiren Havva İmamoğlu şunları söyledi:

“Bitsin bu zindan. Bitmeyecek mi, bitsin. Allah’a emanet ediyorum onu. Herkesin çocuklarını da benim çocuğumu da… Ne yaptı ki? Bence her şey güzel yaptı. Hasta olmasın yeter. Ben şimdi korkuyorum, hasta olmasın diye dua ediyorum. Allah’ım ona sabır versin, bugünleri sabırla geçirsin.”

bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür
bianet'in Ekrem İmamoğlu haberlerine sansür
22 Eylül 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
ekrem imamoğlu Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak CHP
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil
31 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bize-uygulanan-hukuk-uzun-zamandir-hukuk-degil-310989
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-310824
Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi
14 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hastaneye-sevk-edildi-310404
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-yuksek-lisans-diplomasi-da-iptal-edildi-309893
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Ekrem İmamoğlu: Bize uygulanan hukuk, uzun zamandır hukuk değil
31 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-bize-uygulanan-hukuk-uzun-zamandir-hukuk-degil-310989
Ekrem İmamoğlu: AKP Gazze konusunda zayıf kaldı, ses çıkaramadı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-akp-gazze-konusunda-zayif-kaldi-ses-cikaramadi-310825
Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Nusret Yılmaz gözaltına alındı
26 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-avukati-nusret-yilmaz-gozaltina-alindi-310824
Ekrem İmamoğlu, hastaneye sevk edildi
14 Ağustos 2025
/haber/ekrem-imamoglu-hastaneye-sevk-edildi-310404
Ekrem İmamoğlu’nun yüksek lisans diploması da iptal edildi
28 Temmuz 2025
/haber/ekrem-imamoglunun-yuksek-lisans-diplomasi-da-iptal-edildi-309893
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
/haber/akin-gurlek-davasinda-ekrem-imamoglu-na-1-yil-7-ay-hapis-cezasi-309504
Sayfa Başına Git