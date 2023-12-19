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Yayın Tarihi: 19 Aralık 2023 16:10
 ~ Son Güncelleme: 19 Aralık 2023 16:30
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İmamoğlu’ndan Akşener’e üstü kapalı yanıt: Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisine yönelik "kurumsal bir operasyon olduğunu" söyleyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yanıt verdi ve "Bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar" dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu’ndan Akşener’e üstü kapalı yanıt: Elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde, partisine operasyon çekildiğini, bunun da bir savaş ilanı olduğunu söyleyen Meral Akşener'e isim vermeden cevap verdi.

Akşener'e üstü kapalı yanıt veren İmamoğlu, "Bizim elimizi tutan tutar, tutmayanın kendi takdiri. Kalbimizi kırsalar da biz kalp kırmayacağız. Elimizi itseler de elimizi uzatmaya devam edeceğiz” dedi.

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İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yıllarca her oyunu denediler. Bir günümüz bile krizsiz geçmedi. Zannediyorlar ki biz bunları yıldırırız. Biz pes etmeyeceğiz siz pes edeceksiniz. Biz bunlara fırsat vermeyeceğiz.

Şimdi de yeni bir oyunla karşı karşıyayız. Omuz omuza mücadele ettiğimiz aynı masayı paylaştığımız birlikte iş ürettiğimiz aynı kaseden çorba içtiğimiz dostlarımızı bize karşı kışkırtıyorlar. Bunu üzülerek takip ediyorum.

Sayıları az da olsa bir kısım dostlar oyuna geliyorlar, bazen hadlerini aşan cümleler kurabiliyorlar. Başından beri biz ne dedik eski dosttan düşman olmaz. Kulaklarımızı kötü sözlere tıkayacağız. Benim Allah'ın bir lütfu, kötü sözleri kulağım hiç duymuyor."

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Akşener ne demişti?

Akşener, partisinin Uşak İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, CHP ile ittifak yapılmamasını eleştiren ve İYİ Parti'den istifa eden İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan'a ismini vermeden yüklendi ve şunları söyledi: 

"Genel Başkan'ın haberi yok, belediye meclis üyesi diplomasi yapıyor parti adına. Mesela Ankara'yı paylaşmışlar, İstanbul'u bilmiyorum isimlerine kadar. Mesela Polatlı'ya eski Ankara İl Başkanımız, GİK üyemiz Yetkin Öztürk gelecekmiş. Ama bunlar CHP'den aday olacakmış. Ben öyle anladım konuşmadan. Daha ilginci de Gölbaşı'na da Yakup Odabaşı gelecekmiş. Hiçbirinden haberim yok. 

Bu ne demek biliyor musunuz? Bir siyasi partinin içişlerine karışmak demektir. Biz bunu 1997'de Doğru Yol Partisi'nde yaşadık. Ben bu konuda idmanlıyım. Şu an itibariyle savaş ilanı olarak kabul ediyorum. Varım, buyursunlar."

(RT)

Ekrem İmamoglu meral akşener
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