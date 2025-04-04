İmamoğlu’ndan AKP ve MHP seçmenine: Bu zulmü durdurmalıyız

Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak AKP ve MHP seçmenine seslendi. İmamoğlu, hukuksuzluğa karşı birlikte mücadele edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Haktan ve hukuktan nasibini almamış bir avuç insanın bu ülkeye yaşattığı zulmü artık durdurmamız gerekiyor” dedi.

“Diplomam iptal edildi, sahur vaktinde gözaltına alındım”

İmamoğlu, açıklamasında, seçimlerin ardından kendisine yönelik başlatılan süreçleri ve yaşadığı hukuksuzlukları anlattı. Özellikle Ramazan ayında yaşananları hatırlatarak, AKP ve MHP seçmenine şu sözlerle seslendi:

“AK Parti ve MHP’ye oy veren vicdanlı kardeşlerime sesleniyorum. Her fırsatta dinden ve vicdandan bahsedenler, mübarek Ramazan’ın bir iftar vaktinde 31 yıllık diplomamı iptal edip, aynı günün gecesinde bir sahur vaktinde gözaltına aldılar.”

“İBB’yi 1200 müfettiş didik didik inceledi, tek bir usulsüzlük bulunmadı”

Göreve geldikten sonra İBB’ye yönelik yapılan denetimleri hatırlatan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“İBB’ye 1200 müfettiş geldi, her işlemimiz didik didik edildi. Attığımız her adım yakından takip edildi. Yıllardır uğramayan bütün müfettişler İBB’de kamp kurdu. İhaleler dahil tüm iş ve işlemler detaylarıyla incelendi, medyaya servis edildi. Ama Allah’a hamd olsun ki hepsinden tertemiz çıktık. Hiçbir usulsüzlük bulunmadı.”

İmamoğlu, 31 Mart’ta üçüncü kez ve 1 milyon oy farkla kazandığı seçimlerin ardından asıl sürecin başladığını vurguladı.

“Bizi yalanlarla susturamayacaklar”

İmamoğlu, kendisine yönelik suçlamaların bir kumpas olduğunu belirterek, sürecin nasıl yürütüldüğünü şu sözlerle anlattı:

“Belediyeden iş alamamış bir grup ve onlarca suç kaydı olan bazı kişilerin şikâyetiyle harekete geçildi. Bunlara gizli tanık iftiraları eklendi ve aklın almayacağı bir suçlama oluşturuldu. Bir torba uydurdular, içine ne varsa attılar.”

“Şimdi ‘yavuz hırsız ev sahibini bastırır’ misali hakkımızda yalan haber bombardımanıyla üste çıkmaya çalışıyorlar. Ciddi bir suç bulunamayınca insanları arayarak ‘gizli tanık’, ‘yalancı şahit’ olmaya zorluyorlar. Yazık, çok yazık.”

İmamoğlu, kendisinin hiçbir hesabının olmadığını, ancak kumpas kuranların eninde sonunda kaybedeceğini söyledi.

“Bir gün herkesin kapısını çalabilir”

Sadece kendisinin değil, tüm Türkiye’nin hukuk güvencesinden yoksun bırakıldığını ifade eden İmamoğlu, şunları kaydetti:

“Diplomam bir günde iptal ediliyor. Kaç kuşaktır alın teriyle biriktirdiğimiz tüm mal varlığımıza apar topar el konuluyor. Haysiyet çiğneniyor. Bir gün herkesin kapısını çalabilecek bu hukuksuzluğa evlatlarımız ve geleceğimiz için dur demeliyiz.”

“Kendine ait olmayan koltuğu korumak için her yolu mübah gören anlayışa dur demeliyiz. Ahlakı, hak ve hukuku korumanın partisi olmaz.”

İmamoğlu, her görüşten vatandaşın sağduyusuna güvendiğini belirterek, hukuk ve adaletin herkes için korunması gerektiğini vurguladı:

“Seçimler gelir geçer, o parti gelir, bu parti gider ama kalıcı olan hakka ve hukuka olan güvenimizdir. Herkes için, her zaman adalet!”

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