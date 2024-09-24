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Yayın Tarihi: 24 Eylül 2024 16:38
 ~ Son Güncelleme: 24 Eylül 2024 16:54
3 dk Okuma

İmamoğlu’ndan “ahmak” davası yorumu: Sefillik

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bu milletin feraseti ve demokrasi bilinci, her engeli aşacak güce sahiptir. Hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, büyük bir kalabalık dış mekânda toplanmış ve bir etkinlik sırasında konuşma yapan bir kişiyi dinliyor. Kalabalığın ortasında basın mensupları, kameralar ve fotoğraf makineleri ile konuşmacıyı takip ediyor. Konuşmayı yapan kişi, kalabalığın üzerinde yükseltilmiş bir platformda duruyor ve mikrofonla hitap ediyor. Konuşmacı, takım elbise giymiş ve etkinliği izleyen kalabalıkla iletişim kuruyor. Kalabalık oldukça yoğun ve dikkatle konuşmayı dinleyen insanlardan oluşuyor. Arka planda çeşitli binalar, flamalar ve Türk bayrakları yer alıyor. Fotoğrafta ayrıca hava açık ve güneşli, gökyüzü mavi ve hafif bulutlu bir görünüme sahip. Alanda asılı olan flamalar ve kalabalığın heyecanlı duruşu, büyük bir miting veya bir açılış etkinliğini andırıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Sancaktepe'de Kent Lokantası açılışını yaptı.

Sarıgazi Metro İstasyonu’ndaki lokanta açılışı, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle adeta mitinge dönüştü. İmamoğlu, vatandaşlara yaptığı konuşmada, “Bu milletin feraseti ve demokrasi bilinci, her engeli aşacak güce sahiptir. Hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” dedi.

Açılışta, İmamoğlu, lokantanın ilk müşterilerine servisi bizzat yaparak, her ilçede en az bir Kent Lokantası açmayı hedeflediklerini belirtti. Kent Lokantaları ile günde 10 bini aşkın kişiye ulaşarak, vatandaşların uygun fiyatla sağlıklı yemek ihtiyaçlarını karşılamayı amaçladıklarını söyledi.

İmamoğlu ayrıca, “Bugün yoksullukla mücadelede, halkçı belediyeciliğin örneklerinden birini daha sergiliyoruz. Kent lokantaları, ekonomik sıkıntıların yaşandığı bu dönemde vatandaşlarımıza nefes aldıran önemli sosyal hizmet alanları haline geldi” dedi.

Soruları yanıtladı

Burada bir gazetecinin “Eğer hakkınızda siyasi yasak çıkarsa şöyle bir kulis yansıdı. Sizin cumhurbaşkanı adayı gösterileceğiniz konuşuluyor. Ne söyleyeceksiniz bununla ilgili” sorusuna şöyle yanıt verdi:

“Son günlerde gelişen ve tartışılan, ne yazık ki olmaması gereken bir davanın, bir siyasi yasak hem de 2 yıl 7 ay bir ceza davasına dönüşen hâliyle bana göre tam bir sefillik. Daha ileriye gidiyorum, bunu konuşmak bile insanı kötü hissettiriyor. Elbette bu konu, siyasi bir konu. Doğal olarak da partimizi ilgilendiren bir konu. Genel Başkanımız ve merkez yönetimi, bu meselenin İstanbul’da bizim hukukçularımızla birlikte tartışılmasını, bir arada konuşulmasını uygun gördü ve şu anda bu yönde arkadaşlarımız görüşme hâlindeler.

“Benim Emirgan’daki ofiste başka görüşmelerim vardı. Onları bitirdim. Çıkarken de onları selamladım. Teşekkür ettim, kolay gelsin dedim.

Şu anda benim bildiğim bu kadar. Sürecin hukuki tahlilini ve analizini yapacaklar. Elbette daha sonra, bu konunun sonrasında partimizin oluşacak ya da ortaya koyacakları düşünceyi ama partimizin yetkilileri, ama Genel Başkanımız paylaşacaktır.

“Genel Başkanımız da bugün ABD’ye, Sosyalist Enternasyonal’in toplantısına katılmak için hareket etti. Bu konuda sizleri elbette bilgilendireceklerdir.”

Özel: Karar çıkarsa geri dönerim

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonel Başkanlık Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün ABD'ye hareket etmeden önce havalimanında önemli açıklamalar yaptı.

İmamoğlu davası hakkında da konuşan Özel, 6 genel başkan yardımcısının bu konuda görevlendirildiğini ve İmamoğlu'nun da toplantının bir bölümüne katılacağını açıkladı. "Olmayacak bir şeyi olacakmış gibi kimse kabul ettirmeye çalışmasın" diyen Özel, Süleyman Soylu ile İmamoğlu arasında yaşanan "ahmak" polemiğine de değindi.

"Türkiye'ye kötülük olur"

Özel, Soylu'nun İmamoğlu'na "ahmak" dediğini, İmamoğlu'nun ise terbiyesini bozmadan ona karşılık verdiğini belirterek, "İşi YSK'ya çevirerek ceza vermeye çalışıyorlar. Bu saçmalığı kimse kabul edemez. Millet demokrasi tokadı attı, böyle şeyleri sevmiyor millet. Ekrem İmamoğlu'na bir kısıtlama getirmek için kumpas kurmuşlar. Bu kumpasın tetikçisi, piyonu Süleyman Soylu. İcracılarını zaten herkes biliyor. Böyle bir şey yok. Geçen seferki demokrasi tokadından ders almadıysanız, millet bunun çok daha şiddetlisini uygular. Kendilerine de Türkiye'ye de kötülük olur.

" dedi.

Özel, kararın çıkması durumunda ABD ziyaretini yarıda kesip geri döneceğini de vurguladı.

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"Ahmak" davası hakkında

Dava, Kasım 2019'da dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile İmamoğlu arasında yaşanan polemikle başladı.

Soylu, İmamoğlu’na atıfta bulundu ve “Avrupa Parlamentosu’na gidip Türkiye’yi şikayet eden ahmağa söylüyorum” dedi. İmamoğlu ise, "31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır" diye karşılık verdi.

İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine "ahmak" dediği suçlaması ile yargılandığı dava, kamuoyunda "ahmak davası" olarak özetleniyor.

İstinaf, 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezasını ya onaylayacak ya da bozacak.

Eğer karar onanırsa, bir sonraki aşama Yargıtay olacak. Yargıtay cezayı onar ise karar kesinleşecek.

(EMK)

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