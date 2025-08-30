İmamoğlu’ndan 30 Ağustos mesajı: Meydanlarda olamasak da kalplerimiz bir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. 23 Mart’tan bu yana Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu’nun mesajı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ne ait X hesabından paylaşıldı.

Yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan videoda İmamoğlu’nun dijital silüeti ve sesi yer aldı. Mesajında, istiklal mücadelesinin önemine vurgu yapan İmamoğlu, şöyle seslendi:

“Aziz milletim;

Özgürlük ve bağımsızlığımızın simgesi olan 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutluyorum. Büyük zorluklarla verdiğimiz istiklal mücadelemiz, 30 Ağustos’ta mutlak zaferle taçlandı. Bugün de demokrasimizi, cumhuriyetimizi ve halkın iradesini korumak için büyük bir mücadele veriyoruz.

Bu yıl meydanlarda yan yana olamasak da kalplerimiz bir. Dijital olarak oluşturulmuş suretim aracılığıyla özgürlük, demokrasi ve umudu dile getirmeye devam ediyorum. Milletimiz, tarih boyunca birlik olduğunda her zorluğu aşmıştır. Cumhuriyetimizi ve irademizi sonsuza dek koruyacağımıza inancım tamdır.

Bu büyük zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet ve rahmetle anıyorum. Zafer, ‘zafer benimdir’ diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”

Zafer, milletindir. Aklı hür, vicdanı hür olanlarındır.



