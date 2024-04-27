ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 27 Nisan 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 27 Nisan 2024 16:54
2 dk Okuma

İmamoğlu, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı

İETT Genel Müdürü Demet’in verdiği bilgilere göre; dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede, 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
İmamoğlu, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne katıldı
Fotoğraf: İBB Basın

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; çevreci, yüksek teknolojilerle donatılmış, 420 yolcu kapasiteli, yüzde 100 elektrikli metrobüsün test sürüşüne tanıklık etti.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, İETT Genel Müdürü İrfan Demet ve Metro İstanbul Genel Müdürü Özgür Soy’un da test sürüşünde eşlik ettiği İmamoğlu, yolculuk öncesinde, gazetecilere yeni nesil metrobüsle ilgili açıklama yaptı. 

Test edilecek aracın İETT ve Metro İstanbul’un ortak çalışmasıyla kendi önlerine getirildiğini belirten İmamoğlu, şunları söyledi: 

“Metrobüs hattındaki yenileşme kavramına uygun araç arayışlarımızda, gördüğünüz bu modelle ilgili bize bir sonuç gelmişti."

"Bu sonuç, bunun denenebileceği ve özellikle hattaki performansı ve bu noktada metrobüsün önümüzdeki zaman diliminde devam ettiği sürece, bu araçlarla daha kolay, yolcu birikmeden, yolcu konforunu önceleyen, aynı zamanda hava kirliliğini de çok ciddi seviyede azaltan, sıfır emisyonlu bir araç olmasıyla bize sunumu yapıldı."

"Sonra arkadaşlarımızla, bunun mutlaka çok ciddi bir deneme sürecinden geçmesi gerektiğine karar verdik. Hazırlıkları yapıldı. Bu aracın nakli gerçekleştirildi ve 1 ayı aşkın süredir bu hatta, önce bazen trafiğin hiç olmadığı gece vakitleri başlandı."

"Daha sonra gündüz zaman dilimi içerisinde de denemeler yapıldı. Yolcusuz yapıldı, yolculu ve yüklü şekliyle de denemeleri yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Ben de bugün, kamuoyuna açık bir şekilde, halkımızla birlikte deneyeceğim."

40 metre uzunluğunda, 4 vagonlu

İETT Genel Müdürü Demet’in verdiği bilgilere göre; dizel metrobüslere göre yüzde 60 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli metrobüsler, 100 bin kilometrede, 2,5 milyon lira yakıt tasarrufu sağlıyor.

Bu yatırımla 300 ton karbondioksit salınımının önüne geçmeyi planlayan İBB hem çevreyi hem de belediye bütçesini korumuş olacak. Ayrıca elektrikli metrobüs; sessiz çalışarak, kentteki gürültü kirliliğinin de önüne geçecek.

Çift yönlü sürüş imkanı tanıyan yeni nesil elektrikli metrobüs, 40 metre uzunluğunda ve 4 vagonlu. Yolcu taşıma kapasitesi, metrobüs filosundaki en uzun araçtan yüzde 50 daha fazla ve 420 kişi taşıma kapasitesine sahip.

Test aracının menzili yaklaşık 80 kilometre. Modüler batarya yapısı sayesinde, daha uzun menzil için, daha fazla batarya eklenebiliyor. 800 kW güçte, 20 dakika şarjla, ortalama 50 kilometre menzil yapılabiliyor.  

(EMK)

ekrem imamoğlu İBB metrobüs durakları ekolojdoğal alan ekolojî
ilgili haberler
"SPECTRUM HOUSE" ARAŞTIRMASI
"Kürt Z kuşağının oyu Ekrem İmamoğlu’na"
19 Mart 2024
/haber/kurt-z-kusaginin-oyu-ekrem-imamogluna-293230
SONAR'A GÖRE İSTANBUL'DA ARA AÇILIYOR
Hakan Bayrakçı: "Ekrem İmamoğlu sahaya indi, fark yarattı"
7 Mart 2024
/haber/hakan-bayrakci-ekrem-imamoglu-sahaya-indi-fark-yaratti-292848
Ekrem İmamoğlu “Afetlere Dayanıklı İstanbul” projesini tanıttı
7 Şubat 2024
/haber/ekrem-imamoglu-afetlere-dayanikli-istanbul-projesini-tanitti-291558
ilgili haberler
"SPECTRUM HOUSE" ARAŞTIRMASI
"Kürt Z kuşağının oyu Ekrem İmamoğlu’na"
19 Mart 2024
/haber/kurt-z-kusaginin-oyu-ekrem-imamogluna-293230
SONAR'A GÖRE İSTANBUL'DA ARA AÇILIYOR
Hakan Bayrakçı: "Ekrem İmamoğlu sahaya indi, fark yarattı"
7 Mart 2024
/haber/hakan-bayrakci-ekrem-imamoglu-sahaya-indi-fark-yaratti-292848
Ekrem İmamoğlu “Afetlere Dayanıklı İstanbul” projesini tanıttı
7 Şubat 2024
/haber/ekrem-imamoglu-afetlere-dayanikli-istanbul-projesini-tanitti-291558
Sayfa Başına Git