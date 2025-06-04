İmamoğlu: "Yargılanmıyoruz, bir avuç insan seçim kazansın diye esir tutuluyoruz"

19 Mart'ta İBB'ye yönelik operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri dizisinde Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran on binlere, Silivri’deki hücresinden gönderdiği mesajla seslendi.

İmamoğlu Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Avcılar ile Adana’nın Seyhan ve Ceyhan ilçe belediye başkanlarının "hukuksuz biçimde tutuklanmalarına" tepki gösterdi.

Gaziosmanpaşa'da "Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi"nden görünüş/CHP

Rehin tutuluyoruz “Tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Bizler, millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayız, çekinmeyiz. Yeter ki amaç, gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak olsun. Ama bugün bizi bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası yargılamaya kalkıyor. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, peşin peşin suçlu ilan ediliyor, sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye, rehin tutuluyoruz.”

İmamoğlu’nun Silivri’den Gaziosmanpaşa’ya yolladığı mektubu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik okudu.

“Millete veremeyecekleri hesapları var"

İmamoğlu “Milletin iradesi, taarruz altındadır. Demokrasimiz, hayatta kalma mücadelesi vermektedir. Hukuk yerle bir edilmiş, adalet can çekişmektedir." diyerek başladığı mesajında "en ağır şartlar altında hiçbirinde bile bir korku, bir yılgınlık [olmadığını]" dile getirdi.

"Çünkü bugün yaşadıklarımızın, vadesi dolmuş bir iktidarın son çırpınışları olduğunu biliyoruz. Onların millete veremeyecekleri hesapları var. Onun için korkuyorlar. Ama biz korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü, haklıyız ve güçlüyüz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz. Çünkü millete veremeyeceğimiz tek bir hesap yok.”

İmamoğlu, son dalgada tutuklanan belediye başkanlarınının adlarını tek tek saydı.

“Gaziosmanpaşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe’nin veremeyeceği tek bir hesap yok. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara’nın veremeyeceği tek bir hesap yok. Hakan ve Utku, bizim 1 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten, çok değerli genç arkadaşlarımız. Onların olmadığı gibi, 30 yıllık belediye başkanı, yerel yönetim duayeni, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün abimizin de veremeyeceği hiçbir hesap yok. Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar’ın, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin’in ve tutuklanmış tüm diğer belediye başkanlarımızın, belediye çalışanlarımızın veremeyecekleri hiçbir hesap yok. Bizler, millet adına karar veren bağımsız mahkemelerde yargılanmaktan gocunmayız, çekinmeyiz. Yeter ki amaç, gerçeği ortaya çıkarmak, adaleti sağlamak olsun.”

"Bizi tutuksuz yargılamaya cesaretleri yok"

İmamoğlu kendilerini yargılayanın "bağımsız mahkemeler değil, bir avuç iktidar sahibi ve onların medyası" olduğunu söyledi.

"Biz, yargılanmıyoruz. Biz, peşin peşin suçlu ilan ediliyor, sistemli iftiralara, organize yalanlara maruz kalıyoruz. Biz, yargılanmıyoruz. Biz, bir daha asla seçim kazanamayacak bir avuç insan önümüzdeki seçimi kazanabilsin diye, rehin tutuluyoruz. Bizim tutuksuz yargılanmamıza bile cesaretleri yok. Çünkü işimizi yapmamızdan korkuyorlar. Belediyecilikte bizimle yarışamadıkları, millet bizi tercih ettiği için korkuyorlar. Bizim tutuksuz yargılanmamıza cesaretleri yok. Çünkü sokakta, çarşıda, pazarda vatandaşla iç içe olmamızdan korkuyorlar. Bütün o yalanlarına, iftiralarına milletin gözünün içine baka baka vereceğimiz cevaplardan korkuyorlar. Korksunlar.”

"Sandık gelecek herkes yaptıklarının hesabını verecek"

İmamoğlu Millet'in milli iradeyle kavgaya tutuşanları "vicdanında mahkum [etttiğini], sandıkta da mahkum edece[ğini]" söyledi.

"Sandık gelecek, herkes yaptıklarının hesabını verecek" diyen İmamoğlu, konuşmasını "Bir pazar günü, adalet hasretiyle sandıklara koşacağız ve hep birlikte özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin iktidarını kuracağız. Yoksulluğu, çaresizliği, umutsuzluğu bu topraklardan söküp atacağız. Adil, özgür ve müreffeh bir ülkede hep birlikte güven içinde yaşayacağız. Her şey çok güzel olacak." diyerek bitirdi.



İmamoğlu'nun mesajının okunmasının ardından miting Özgür Özel'in konuşmasıyla sürdü.

(AEK)