"İmamoğlu yargılaması"nın canlı yayımlanması kanun teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu seçimle iş başına gelmiş şahsiyetlerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınması, AKP-MHP milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi.

CHP'nin kanun teklifi

CHP'nin, 9 Mayıs'ta grup başkan vekillerinin imzasıyla TBMM başkanlığına sunduğu "Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT Kurumu Tarafından Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin gündeme alınması konusu salı günü TBMM'ye geldi.

İlk olarak CHP lideri Özgür Özel'in gündeme taşıdığı bu talebe MHP lideri Devlet Bahçeli destek vermiş ardından Erdoğan da "hayırlı olur" diyerek Bahçeli'nin tutmunu onaylamıştı. Ancak, Bahçeli'nin önerisini tekrarlamasına karşın MHP milletvekilleri salı günün yapılan oylamada karşı oy kullandılar. Erdoğan ise konuyu bir kez daha gündeme getirmeyerek AKP'li vekillerin karşı oy kullanmalarını kolaylaştırmış oldu.

CHP: "Her şeyin açık konuşulduğu bir duruşma istiyoruz"

Kanun teklifinin gündeme alınmasına ilişikin tartışma sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir teklifin geçmesi iradelerini şu sözlerle savundu:

"İnsanları iftiralar ile kirletmekten, sahte iddianamelerle, olmayan delillerle her akşam linç etmekten, lekelemekten mi yanasınız yoksa milletin gözü önünde bir yargılamadan mı yanasınız? Biz milletin gözü önünde açık açık her şeyin konuşulduğu tüm delillerin ortaya döküldüğü bir mahkeme ve duruşma istiyoruz"

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da şu paylaşım yapıldı:

Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var".

