ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 3 Aralık 2025 02:01
 ~ Son Güncelleme: 3 Aralık 2025 12:01
2 dk Okuma

ERDOĞAN VE BAHÇELİ "DESTEKLİYORDU"

"İmamoğlu yargılaması"nın canlı yayımlanması kanun teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İBB soruşturması kapsamında açılacak davanın duruşmalarının canlı yayınlanması konusundaki önerisini destekleyen Devlet Bahçeli ve Bahçeli'nin tutumunu onaylayan Erdoğan'ın TBMM'deki vekilleri CHP'nin kanun teklifine karşı oy kullandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"İmamoğlu yargılaması"nın canlı yayımlanması kanun teklifi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Ekrem İmamoğlu Silivri Açık Ceza Yerleşkesi Duruşma Salonunda, 26 Eylül 2025/ Fotoğraf: ekremimamoglu.com

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu seçimle iş başına gelmiş şahsiyetlerin yargılandığı davaların TRT’de canlı yayınlanmasını öngören kanun teklifinin Genel Kurul gündemine alınması, AKP-MHP milletvekillerinin karşı oylarıyla reddedildi.

CHP'nin kanun teklifi

CHP'nin, 9 Mayıs'ta grup başkan vekillerinin imzasıyla TBMM başkanlığına sunduğu "Seçimle Gelinen Bir Kamu Görevinde Bulunanlar Hakkında Yürütülen Davalarda Kovuşturma Evresindeki Açık Duruşmaların TRT Kurumu Tarafından Yayınlanması Amacıyla Ceza Muhakemesi Kanunu ve TRT Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi"nin gündeme alınması konusu salı günü TBMM'ye geldi.

İlk olarak CHP lideri Özgür Özel'in gündeme taşıdığı bu talebe MHP lideri Devlet Bahçeli  destek vermiş ardından Erdoğan da "hayırlı olur" diyerek Bahçeli'nin tutmunu onaylamıştı. Ancak, Bahçeli'nin önerisini tekrarlamasına karşın MHP milletvekilleri salı günün yapılan oylamada karşı oy kullandılar. Erdoğan ise konuyu bir kez daha gündeme getirmeyerek AKP'li vekillerin karşı oy kullanmalarını kolaylaştırmış oldu.

CHP: "Her şeyin açık konuşulduğu bir duruşma istiyoruz"

Kanun teklifinin gündeme alınmasına ilişikin tartışma sırasında söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir teklifin geçmesi iradelerini şu sözlerle savundu:

"İnsanları iftiralar ile kirletmekten, sahte iddianamelerle, olmayan delillerle her akşam linç etmekten, lekelemekten mi yanasınız yoksa milletin gözü önünde bir yargılamadan mı yanasınız? Biz milletin gözü önünde açık açık her şeyin konuşulduğu tüm delillerin ortaya döküldüğü bir mahkeme ve duruşma istiyoruz"

Tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından da şu paylaşım yapıldı:

Hiç şaşırtmadınız bugüne kadar. Sizde o cesaret ne gezer. Madem TRT yok, yarın saat 19.30’da Güngören Meydanı var".

(AEK)

Haber Yeri
Ankara
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İBB operasyonu özgür özel Devlet Bahçeli Tayyip Erdoğan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git